Жители Первомайки вызвали Росгвардию из-за незнакомца, ломившегося в дома
Жители частных домов по улице Гранитной в Первомайском районе Новосибирска вынуждены были обратиться в полицию из-за неадекватного мужчины, который пытался вломиться к ним вчера,
— В районе 3 часов дня это было. Сначала он просто по улице ходил туда-сюда. Потом начал к соседям ломиться. Говорил, что хочет войти в дом, ищет портал какой-то и рэп читал. Полицию вызывали раза три точно, в полиции сказали, что они были по другому адресу, их торопили, — рассказала корреспонденту НГС жительница улицы Гранитной Евгения.
В итоге на вызов приехали сотрудники Росгвардии, которые, со слов Евгении, попытались вызвать психиатрическую бригаду, но в итоге ее не дождались.
— Получив сообщение о том, что неизвестный гражданин пытается проникнуть на территорию жилых домов частного сектора по
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что мужчина был доставлен в специализированное медицинское учреждение.
Евгения также добавила, что незнакомец, пытавшийся проникнуть в дома соседей, — местный, проживающий в многоэтажке на улице Одоевского.
В конце июля жительница Затулинки обратилась с заявлением в правоохранительные органы из-за подозрительного мужчины, который преследовал ее на улице Зорге. Как позже выяснилось, мужчина часто преследовал местных жительниц — заходил с ними в магазины, общественный транспорт и подъезды.