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«Говорил, что ищет портал и читал рэп». Новосибирцы вызвали Росгвардию из-за странного соседа, который ломился в дома

Инцидент произошел в частном секторе Первомайского района

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Незнакомец почти ничего не говорил и пытался выломать дверь на территорию участка

Незнакомец почти ничего не говорил и пытался выломать дверь на территорию участка

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Жители Первомайки вызвали Росгвардию из-за незнакомца, ломившегося в дома

Жители частных домов по улице Гранитной в Первомайском районе Новосибирска вынуждены были обратиться в полицию из-за неадекватного мужчины, который пытался вломиться к ним вчера, 23 августа.

— В районе 3 часов дня это было. Сначала он просто по улице ходил туда-сюда. Потом начал к соседям ломиться. Говорил, что хочет войти в дом, ищет портал какой-то и рэп читал. Полицию вызывали раза три точно, в полиции сказали, что они были по другому адресу, их торопили, — рассказала корреспонденту НГС жительница улицы Гранитной Евгения.

В итоге на вызов приехали сотрудники Росгвардии, которые, со слов Евгении, попытались вызвать психиатрическую бригаду, но в итоге ее не дождались.

— Получив сообщение о том, что неизвестный гражданин пытается проникнуть на территорию жилых домов частного сектора по ул. Гранитной, на место прибыл экипаж вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии обратили внимание, что мужчина ведет себя неадекватно и на их вопросы не отвечает. Для установления личности он был доставлен в отдел полиции, — уточнила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что мужчина был доставлен в специализированное медицинское учреждение.

Евгения также добавила, что незнакомец, пытавшийся проникнуть в дома соседей, — местный, проживающий в многоэтажке на улице Одоевского.

В конце июля жительница Затулинки обратилась с заявлением в правоохранительные органы из-за подозрительного мужчины, который преследовал ее на улице Зорге. Как позже выяснилось, мужчина часто преследовал местных жительниц — заходил с ними в магазины, общественный транспорт и подъезды.

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Росгвардиясоседи
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