Жители частных домов по улице Гранитной в Первомайском районе Новосибирска вынуждены были обратиться в полицию из-за неадекватного мужчины, который пытался вломиться к ним вчера, 23 августа .



— В районе 3 часов дня это было. Сначала он просто по улице ходил туда-сюда. Потом начал к соседям ломиться. Говорил, что хочет войти в дом, ищет портал какой-то и рэп читал. Полицию вызывали раза три точно, в полиции сказали, что они были по другому адресу, их торопили, — рассказала корреспонденту НГС жительница улицы Гранитной Евгения.