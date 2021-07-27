«Шел и говорил: девочка-девочка, пошли со мной». Стали известны подробности о странном преследователе с Затулинки

Стали известны подробности о личности преследователя женщин с Затулинки
Странный мужчина-преследователь с Затулинки, на которого жалуются жительницы Новосибирска, около года жил на улице Зорге вместе с женой и работал грузчиком в крупной транспортной компании. Об этом рассказала арендодатель, сдававшая ему квартиру.
— Он такого благообразного вида мужчина. Борода, коврик. Бывает, заезжаю, а он молится по десять раз на дню. Показался спокойным. Но тут мне сын переслал его фото из публикации, сразу поняла, что это он. Достаточно колоритный, сложно с кем-то перепутать, — говорит женщина. — Знаю, что работал он грузчиком, а жена его в пекарне, где круглый хлеб пекут, тандыр вроде.
Квартиру, которую снимал мужчина, она вскоре продала, а её арендатор с супругой переселился в дом на конечной остановке на Затулинке.
Другая жительница микрорайона рассказала НГС, что этого мужчину неоднократно видят на улицах Зорге и Петухова.
— Сама я с ним столкнулась 1 мая в 11 утра. Я шла вдоль улицы Петухова, он шёл навстречу, спросил меня, где здесь спорткомплекс, я показала ему, и он как липучка за мной увязался. Шёл всю дорогу и говорил: «Девочка-девочка, пошли со мной». Я шла быстрее, он шёл за мной. Кругом были люди, но ему совершенно наплевать. Я и громко говорила, и кричала, чтобы он отстал — бесполезно. Я очень быстро пошла, он пыхтел. Забежала в первый попавшийся троллейбус у мебельного магазина, он тоже зашёл, купил билетик. Тут уже у меня нервы не выдержали, я закричала: «Сколько можно? Пошёл вон!». Кондуктор ему сказала уйти на первую площадку. Он ушёл, на следующей остановке я вышла, и он вышел. Я обратно зашла в троллейбус, он тоже зашёл. Так мы и бегали, пока водитель дверь перед ним не закрыл, — вспоминает Ирина.
По её словам, через несколько недель этого же мужчину она видела на улице Петухова, кроме того, о странном поведении незнакомца знают продавцы местных павильонов:
— Как-то я обратилась к продавцу молочного киоска возле дома №110 на Петухова, посоветовала быть осторожным из-за этого мужчины, она мне сказала: «Да мы здесь уже все в курсе. Женщина рассказывала, как он до неё докопался».
Незнакомец стал преследовать женщин, как рассказала ещё одна жительница микрорайона, в середине апреля. С мужчиной она столкнулась там же, на остановке возле мебельного магазина:
— Планировала через парк пойти, и тут мне на встречу этот мужчина. Я сперва думала, что он хочет что-то спросить, но когда поняла, что нет, т вежливо сказала: «Извините, мне надо идти», а он мне: «Я с тобой». Вообще не очень дружелюбный был весь разговор. Он что-то цитировал из Корана на другом языке, очень непонятно говорил. За руки не хватал, не угрожал, но манера общения сама по себе не добрая. Я тогда сильно испугалась.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что по заявлению от одной из пострадавших сейчас ведётся проверка. Личность мужчины пока устанавливается.
Напомним, заявление было подано 26 июля. Автор этого заявления рассказала НГС, как убегала от подозрительного незнакомца.