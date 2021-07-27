«Шел и говорил: девочка-девочка, пошли со мной». Стали известны подробности о странном преследователе с Затулинки

Странный мужчина-преследователь с Затулинки, на которого жалуются жительницы Новосибирска, около года жил на улице Зорге вместе с женой и работал грузчиком в крупной транспортной компании. Об этом рассказала арендодатель, сдававшая ему квартиру.



— Он такого благообразного вида мужчина. Борода, коврик. Бывает, заезжаю, а он молится по десять раз на дню. Показался спокойным. Но тут мне сын переслал его фото из публикации, сразу поняла, что это он. Достаточно колоритный, сложно с кем-то перепутать, — говорит женщина. — Знаю, что работал он грузчиком, а жена его в пекарне, где круглый хлеб пекут, тандыр вроде.