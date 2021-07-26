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«Погнался за мной по лестнице»: жительница Затулинки обратилась в полицию из-за странного мужчины-преследователя

Незнакомец пытался зайти в детский сад, а также гонялся за прохожей — ей пришлось звать на помощь

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Мужчина преследует женщин на улице Зорге

Мужчина преследует женщин на улице Зорге

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Сибирячка обратилась в полицию из-за мужчины-преследователя

Жительница Затулинки обратилась с заявлением в правоохранительные органы из-за подозрительного мужчины, который преследовал ее на улице Зорге. Заявление, как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, поступило сегодня, 26 июля.

«Я пойду с тобой»

Как сообщила Елена (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.), с этим мужчиной она столкнулась 22 июля, когда шла утром по улице Зорге.

— Я пошла с обратной стороны дома № 219, там есть немного заброшенных гаражей, кусты и тропинка протоптанная. Мы всегда там ходим. Это быстрый способ дойти до магазина, ну или дома. Видела, что рядом стоял дедушка какой-то, прошла чуть дальше и не увидела, что впереди меня стоит крупный мужчина. Мне кто-то в этот момент по телефону написал. В итоге этот мужчина спросил, куда я иду. Я ничего не поняла, опешила и сказала, что иду домой. А он сказал: «Я пойду с тобой», — рассказала она.

Женщина ускорила шаг, вышла на людное место, но из-за раннего времени никого во дворе не оказалось. Ей удалось забежать в подъезд, при этом всё время мужчина преследовал ее.

— Я слышала его тяжелое дыхание сзади, потому что ему, видимо, тяжело идти, он такой достаточно массивный мужчина. Он за мной увязался, постоянно говорил странные вещи: что мы солдаты, что нужно воевать, что скоро война, что он какая-то благодать для нас. В тот момент, когда он мне говорил эту ерунду, мне показалось, что это какая-то вербовка. Он будто призывал к чему-то. Я поняла, что у меня доли секунды, чтобы забежать в подъезд и закрыть дверь. Забежала, побежала по этажам, но он резко дернул дверь, и она распахнулась. Погнался за мной по лестнице. Тут уже я начала кричать, но никто не вышел на помощь. Он видимо испугался и ушел. Только сегодня я вообще смогла впервые выйти из дома, — добавила она.

По ее словам, после инцидента и публикации этой истории в местном паблике, ей написали несколько других женщин, столкнувшихся с преследованием этого мужчины. Елена планирует обратиться к психологу и переживает за свою безопасность:

— Все встретившиеся с ними бояться ходить одни. Но мы очень надеемся на нашу полицию и верим, что она нам поможет. Хотелось бы еще сказать, чтобы люди были внимательнее друг к другу. Я теперь знаю много историй об этом мужчине, просто много раз женщины обращались к прохожим, потому что он их преследует, но им никак не помогли.

Пытался зайти в детский сад

Корреспондент НГС также связался с другими женщинами, проживающими на Затулинке, которые столкнулись с подозрительным незнакомцем.

— Это было в начале июня где-то, он говорил, что хочет со мной поговорить и всё. Я зашла в магазин и там уже сказала, чтобы он отстал от меня, никуда не обращалась. Мне показалась, что у него с головой проблемы, — рассказала Ирина Губернаторова.

Сотрудница местного детского сада № 425, пожелавшая сохранить анонимность, также однажды видела этого мужчину.

— В конце мая, вечером, когда калитка была открыта для родителей, он с одной из мам прошел на территорию сада. На входе в помещение детского сада поняли, что он чужой и попросили на выход и пригрозили полицией. Он развернулся и пошел обратно. Я стояла у калитки, он на выходе повернулся ко мне и стал бормотать: «Ты меня знаешь — это плохо». И ушел. Так как в это время многолюдно (детей забирают), все, кто был рядом, подумали, что мужчина или под запрещенными веществами, или больной. Но был не буйный. Просто глаза бешеные, речь не очень понятная и комплекция устрашающая, — сообщила женщина.

Связаться с детским садом, куда заходил в мае подозрительный незнакомец, не удалось — никто не ответил на звонок корреспондента.

На вид мужчине 40–50 лет. Он высокого роста, носит длинную бороду.

— У него сильный акцент, он говорит про армию, может читать молитвы. Приглашает в парке погулять, хватает за руки. Скорей всего, у мужчины есть отклонение, он не совсем в адекватном состоянии, — добавила одна из жительниц микрорайона, Малика.

В прошлом году мы публиковали откровенные истории людей, которых преследуют сталкеры.

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