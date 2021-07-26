«Погнался за мной по лестнице»: жительница Затулинки обратилась в полицию из-за странного мужчины-преследователя

Жительница Затулинки обратилась с заявлением в правоохранительные органы из-за подозрительного мужчины, который преследовал ее на улице Зорге. Заявление, как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, поступило сегодня, 26 июля.



«Я пойду с тобой»

Как сообщила Елена (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.), с этим мужчиной она столкнулась 22 июля, когда шла утром по улице Зорге.

