Появилось фото странного мужчины, который преследует женщин в Новосибирске

На Затулинке странный мужчина преследует женщин. Жертв насчитывается больше десяти. И это только те, кто заявил об этом. В распоряжении редакции НГС оказалось фото преследователя. Этот мужчина, по неподтвержденной информации, проживает на улице Зорге.

— Он шел за мной от ЖК «Фламинго», говорил, что мы лучшие солдаты, что надо думать о будущем. Я увидела открытую дверь подъезда и забежала туда, хотя живу в другом доме. Я успела закрыть перед ним дверь, но он сумел войти, не знаю, как ему это удалось. Гнался за мной по лестнице, но поскольку он тучный, то не смог меня догнать. Было очень страшно. Мы написали коллективное заявление в полицию. Нас больше десяти человек, и все опознали его на кадрах с камеры видеонаблюдения, — рассказала одна из жертв преследователя.