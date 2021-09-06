Молодой мужчина выпал из окна восьмого этажа на Первомайке

В Новосибирске 6 сентября в 10:28 утра на Одоевского, 1/2 из окна дома выпал молодой человек.
— На кадрах видно, что погибший один зашел на общий балкон восьмого этажа, — сообщается в группе «ВКонтакте» «КСМ, Берёзовое и Сокольники (Первомайский р-н)».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили.
— Факт падения человека был, сейчас этим занимается Следственный комитет, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. НГС обратился с запросом в СК по Новосибирской области.
Около 6 утра 3 июля в Октябрьском районе из окна выпал 22-летний парень. На место прибыли Росгвардия, полиция и скорая помощь.