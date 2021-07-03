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В Плющихинском жилмассиве из окна выпал молодой парень

Следственный комитет проводит проверку

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Инцидент произошел утром в субботу

Инцидент произошел утром в субботу

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Двадцатидвухлетний парень выпал из окна в Октябрьском районе

Около 6 утра 3 июля в Октябрьском районе на Потылицына, 7/3 из окна выпал 22-летний парень. На место прибыли Росгвардия, полиция и скорая помощь.

В группе во «ВКонтакте» «МЖК Восточный, Плющихинский» сообщают, что парень скончался на месте. Очевидцы также сообщают, что рядом с погибшим была его мама.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что по факту происшествия проводят проверку. Этаж, с которого выпал парень, также уточняется.

В четверг, 1 июля, в этом же районе Новосибирска человек выпал из окна дома по адресу: улица Высоцкого, 150.

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Следственный комитетокноПлющиха
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