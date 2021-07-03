В Плющихинском жилмассиве из окна выпал молодой парень

Двадцатидвухлетний парень выпал из окна в Октябрьском районе
Около 6 утра 3 июля в Октябрьском районе на Потылицына, 7/3 из окна выпал 22-летний парень. На место прибыли Росгвардия, полиция и скорая помощь.
В группе во «ВКонтакте» «МЖК Восточный, Плющихинский» сообщают, что парень скончался на месте. Очевидцы также сообщают, что рядом с погибшим была его мама.
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что по факту происшествия проводят проверку. Этаж, с которого выпал парень, также уточняется.
В четверг, 1 июля, в этом же районе Новосибирска человек выпал из окна дома по адресу: улица Высоцкого, 150.