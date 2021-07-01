В Плющихинском жилмассиве мужчина выпал из окна шестого этажа

В Новосибирске мужчина выпал из окна дома на улице Высоцкого
В четверг, 1 июля, в Октябрьском районе Новосибирска человек выпал из окна дома по адресу улица Высоцкого, 150.
Информация об этом поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 16:31.
— Упал с высоты мужчина, на вид
Информацию об этом подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.
— В полицию сообщение поступило около 17 часов о том, что мужчина выпал, предположительно, с шестого этажа из квартиры по адресу улица Высоцкого, 150. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время на месте работают полицейские, следователи СК, — пояснили в ведомстве.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
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