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40-летняя женщина выпала из окна шестиэтажки на Станиславского

На месте работают следователи и полиция

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Тело погибшей обнаружили прохожие

Тело погибшей обнаружили прохожие

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Утром в четверг, 1 июля, из окна дома на Станиславского, 12 выпала 40-летняя женщина. От травм она скончалась на месте.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, информация об этом появилась в 08:28 утра.

— Поступила информация в полицию о том, что 40-летняя женщина выпала из квартиры дома по ул. Станиславского. В результате падения женщина получила травмы и скончалась. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и следователи Следственного комитета. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в полиции.

В Следственном комитете начали проверку.

Вчера на Каменской улице в Центральном районе мужчина выпал из окна. Пострадавшего увезли на скорой. А 27 июня на улице Вавилова в Заельцовском районе женщина выпала с балкона многоэтажки. Свидетельница происшествия рассказала, как всё случилось.

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