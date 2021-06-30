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В Центральном районе Новосибирска мужчина выпал из окна

Его увезли на скорой

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В инциденте разбирается полиция

В инциденте разбирается полиция

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Вечером в среду, 30 июня, на Каменской улице в Центральном районе мужчина выпал из окна. Пострадавшего увезли на скорой.

— В полицию в 18 часов 13 минут поступило сообщение о падении мужчины со второго этажа дома на улице Каменской. Прибывшие на место врачи скорой помощи доставили его в медучреждение. По предварительной информации, он занимался домашними делами и случайно упал, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

27 июня на улице Вавилова в Заельцовском районе женщина выпала с балкона многоэтажки. Свидетельница происшествия рассказала, как всё случилось.

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выпал из окнаполиция
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