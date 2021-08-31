В Новосибирске задержали семью по подозрению в расправе над соседкой — ее забили до смерти бейсбольной битой

В августе в лесу возле кладбища был найден мертвым 37-летний житель Новосибирской области Андрей Тырышкин, которого волонтеры и полиция разыскивали с 19 июня. Односельчане погибшего предполагают, что убили его из-за женщины. Благодаря камерам, снявшим события вечера, когда пропал Тырышкин, удалось установить его похитителей.

