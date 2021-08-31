В Новосибирске задержали семью по подозрению в расправе над соседкой — ее забили до смерти бейсбольной битой

В Новосибирске задержали семью по подозрению в убийстве бейсбольной битой
В Новосибирске задержали 59-летнюю женщину и двоих ее сыновей по подозрению в убийстве жительницы Первомайского района. Задержанная проживала в одном доме с погибшей, тело погибшей нашли именно в ее квартире, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
— Тело 43-летней жительницы Новосибирска со следами насильственной смерти был обнаружено в конце прошлой недели. Заключение судмедэксперта указывает на криминальную причину смерти — женщине было нанесено несколько ударов тупым предметом по голове и шее, от полученных травм она скончалась, — добавил источник.
На полу, где избивали потерпевшую, были обнаружены следы крови, а также на батарее и стенах помещения. Здесь же было найдено возможное орудие преступления — бейсбольная бита. Все улики были изъяты и направлены на экспертизу.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего», санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. По подозрению в совершенном преступлении задержаны: 59-летняя жительница Новосибирска и двое ее сыновей в возрасте 33 и 34 лет. Все трое отрицают свою причастность к данному преступлению.
Следователям предстоит выяснить, сколько человек участвовало в избиении сибирячки, было ли преступление заранее спланированным, а также причастность задержанных к смерти сибирячки.
Известно, что один из мужчин был ранее судим по похожей статье, но та жертва выжила.
В августе в лесу возле кладбища был найден мертвым 37-летний житель Новосибирской области Андрей Тырышкин, которого волонтеры и полиция разыскивали с 19 июня. Односельчане погибшего предполагают, что убили его из-за женщины. Благодаря камерам, снявшим события вечера, когда пропал Тырышкин, удалось установить его похитителей.