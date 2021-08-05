Подробности убийства в Издревой: камеры сняли события вечера, когда пропал 37-летний мужчина

То, что было потом, Ольга, сестра Андрея, поняла только со слов соседки, которая видела в тот вечер машину возле дома ее брата. Его увезли на машине, которая с выключенными фарами скрылась в неизвестном направлении. Автомобиль на видео не попал.

С тех пор Тырышкина живым никто не видел. Ольга отзывается о брате как о человеке с золотыми руками. Он занимался строительством и был отличным каменщиком. Но после смерти жены с сентября прошлого года Андрей начал злоупотреблять алкоголем, пил вместе с гостями. Так как у супруга Ольги склад находится рядом с домом ее брата, они установили камеры видеонаблюдения, чтобы их имущество не растащили собутыльники Андрея.

