Подробности убийства в Издревой: камеры сняли события вечера, когда пропал 37-летний мужчина

Камеры сняли события вечера, когда пропал
На запись видеокамер в новосибирской деревне Издревая попали события вечера 19 июня, когда пропал 37-летний Андрей Тырышкин.
Полтора месяца после пропажи его искали волонтеры «ЛизаАлерт» и полиция. 3 августа его нашли мертвым в лесу возле деревенского кладбища в Новосибирском районе. По подозрению в убийстве уже был задержан его односельчанин. Как сообщал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах, ранее задержанный был судим за убийство и разбой и отбывал срок в местах лишения свободы.
На видео попала компания людей, зашедшая в дом Андрея Тырышкина в ночь на 19 июня. Через несколько минут его вывели мужчина и женщина — они его сопроводили до калитки. По пути мужчина несколько раз падал, его пинали в спину. Возле калитки его положили на землю лицом вниз. Позже к ним присоединились остальные незваные гости, также вышедшие из дома Тырышкина. Один из мужчин был вооружен обрезом. Возле лежащего на земле Андрея присели на корточки несколько человек, они выполняли какие-то манипуляции. Как предполагает сестра убитого, они связывали руки и ноги ее брату.
То, что было потом, Ольга, сестра Андрея, поняла только со слов соседки, которая видела в тот вечер машину возле дома ее брата. Его увезли на машине, которая с выключенными фарами скрылась в неизвестном направлении. Автомобиль на видео не попал.
С тех пор Тырышкина живым никто не видел. Ольга отзывается о брате как о человеке с золотыми руками. Он занимался строительством и был отличным каменщиком. Но после смерти жены с сентября прошлого года Андрей начал злоупотреблять алкоголем, пил вместе с гостями. Так как у супруга Ольги склад находится рядом с домом ее брата, они установили камеры видеонаблюдения, чтобы их имущество не растащили собутыльники Андрея.
— Предполагаю, что конфликт между Андреем и задержанным по подозрению в его убийстве произошел из-за женщины, с которой у моего брата был роман. Задержали ее мужа, — пояснила Ольга.
Женщина рассказала, что задержанный вместе с женой переехали в Издревую пару лет назад, мало с кем общались.
Односельчане Андрея Тырышкина рассказали, что сначала он был утоплен в озере недалеко от Издревой. Но после того как один из компании похитителей об этом проболтался, тело достали и прикопали в лесу возле кладбища. Там его и обнаружили полицейские.
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