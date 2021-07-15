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Тема дняПропавшую девушку с афрокудрями нашли мёртвой

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Тело пропавшей девушки с афрокудрями нашли закопанным в новосибирском лесу

Екатерина Плотникова ушла из частного дома в Дзержинском районе в феврале

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Тело пропавшей в феврале Екатерины Плотниковой нашли закопанным в лесу

Тело пропавшей в феврале Екатерины Плотниковой нашли закопанным в лесу

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В Новосибирской области нашли тело 31-летней Екатерины Плотниковой, которая пропала в феврале этого года. С тех пор на связь с родными девушка не выходила.

Сегодня стало известно, что тело Екатерины было обнаружено закопанным в лесу под Новосибирском.

Мать девушки узнала об этом накануне.

— Дочь после исчезновения не выходила со мной на связь. Знаю, что ее нашли, следователи сообщили мне об этом вчера. Завтра приеду в Новосибирск на опознание, — рассказала корреспонденту НГС Лариса Плотникова.

Поисками Екатерины занимались волонтеры поискового отряда «Маяк» и полиция.

20 февраля девушка поговорила с близкими по телефону, сказала, что плохо себя чувствует. После этого сибирячка перестала заходить в социальные сети, а ее телефонный номер так и недоступен.

— Катя снимала частный дом вдвоем с девочкой. Мы дозвонились до хозяина, дозвонились до этой девочки. Кати в доме не оказалось, — рассказывала раньше мама пропавшей девушки Лариса Плотникова.

Дома у Екатерины были кошка и четыре собаки, одна из которых принадлежала Кате. Еще троих собак пропавшая девушка взяла к себе на передержку недели за две до пропажи.

Екатерина родом из Юрги, вся семья ее живет там. В Новосибирск девушка переехала несколько лет назад. Чем точно занималась в городе — неизвестно. На ее странице во «ВКонтакте» местом работы указана ГКБ № 1. Мама пропавшей сказала, что не знает, где работала ее дочь и работала ли вообще.

По информации волонтеров, около двух лет назад Екатерина уже пропадала — тогда она сама вышла на связь, увидев свою ориентировку.

— Раньше было, она пропадала на два дня, сбегала от бывшего мужа. Телефон у нее терялся, она его оставляла в такси. Но мне звонила тогда, говорила: «Мам, не теряй меня». Я вам хочу сказать: всю жизнь у Кати странности, всю жизнь в доме война. Катино поведение аховое просто. То есть с детства она себя вела не очень хорошо, не поддавалась моему влиянию, — рассказывала корреспонденту НГС Лариса Плотникова во время поисков дочери.

В конце июня было найдено тело пропавшего после ссоры с женой 36-летнего программиста СО РАН Михаила Покровского.

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