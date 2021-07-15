Тело пропавшей девушки с афрокудрями нашли закопанным в новосибирском лесу

В Новосибирской области нашли тело 31-летней Екатерины Плотниковой, которая пропала в феврале этого года. С тех пор на связь с родными девушка не выходила.



Сегодня стало известно, что тело Екатерины было обнаружено закопанным в лесу под Новосибирском.



Мать девушки узнала об этом накануне.



— Дочь после исчезновения не выходила со мной на связь. Знаю, что ее нашли, следователи сообщили мне об этом вчера. Завтра приеду в Новосибирск на опознание, — рассказала корреспонденту НГС Лариса Плотникова.

