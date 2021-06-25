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Пропавший после ссоры с женой программист СО РАН найден мертвым

Он трое суток не выходил на связь

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Михаил Покровский пропал <nobr class="_">22 июня</nobr>

Михаил Покровский пропал 22 июня

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В Новосибирске пропавшего 36-летнего программиста нашли мертвым

В Новосибирске найдено тело 36-летнего программиста Михаила Покровского, который вечером 22 июня сел в свой кроссовер Honda CR-V и уехал из дома в неизвестном направлении.

— Найден. Погиб, — сообщается в официальной группе «Лиза Алерт» по Новосибирской области.

В СКР по Новосибирской области пообещали прокомментировать информацию позже.

Ранее НГС писал, что Михаил работал программистом информационных систем в

Международном томографическом центре СО РАН.

22 июня Михаил был на работе, ничего необычного в его поведении не было. Всё как всегда. После работы он уехал домой, а 23-го числа не вышел на работу. Никогда не было такого, чтобы Михаил пропустил работу, не предупредив меня или кого-то из сотрудников. Мы очень переживаем за него, но надеемся, что ничего серьезного с ним не произошло, а он просто уехал отдохнуть и отключил телефон, — рассказывал замдиректора МТЦ СО РАН Дмитрий Сагдеев — начальник Михаила Покровского.

Источник в правоохранительных органах уточнил НГС, что причиной исчезновения мужчины стала ссора с женой.

Обновлено. С Следсовенном комитете прокомментировали эту информацию.

— Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в Советском районе города Новосибирска тела мужчины, 1985 г.р.без видимых признаков насильственной смерти. Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью выяснения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.

Редакция приносит соболезнования родным и близким Михаила.

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