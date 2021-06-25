Пропавший после ссоры с женой программист СО РАН найден мертвым

В Новосибирске найдено тело 36-летнего программиста Михаила Покровского, который вечером 22 июня сел в свой кроссовер Honda CR-V и уехал из дома в неизвестном направлении.

— Найден. Погиб, — сообщается в официальной группе «Лиза Алерт» по Новосибирской области.

В СКР по Новосибирской области пообещали прокомментировать информацию позже.

Ранее НГС писал, что Михаил работал программистом информационных систем в

Международном томографическом центре СО РАН.

