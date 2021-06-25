Пропавший после ссоры с женой программист СО РАН найден мертвым

В Новосибирске пропавшего 36-летнего программиста нашли мертвым
В Новосибирске найдено тело 36-летнего программиста Михаила Покровского, который вечером
— Найден. Погиб, — сообщается в официальной группе «Лиза Алерт» по Новосибирской области.
В СКР по Новосибирской области пообещали прокомментировать информацию позже.
Ранее НГС писал, что Михаил работал программистом информационных систем в
Международном томографическом центре СО РАН.
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Источник в правоохранительных органах уточнил НГС, что причиной исчезновения мужчины стала ссора с женой.
Обновлено. С Следсовенном комитете прокомментировали эту информацию.
— Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в Советском районе города Новосибирска тела мужчины, 1985 г.р.без видимых признаков насильственной смерти. Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью выяснения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.
Редакция приносит соболезнования родным и близким Михаила.