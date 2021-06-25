Программист из СО РАН пропал после ссор с женой — он не появляется на работе три дня

В Новосибирске пропал 36-летний Михаил Покровский. Вечером 22 июня мужчина сел в свой кроссовер Honda CR-V и уехал из дома в неизвестном направлении. С тех пор Михаил на связь ни с кем не выходил, его телефон отключен.



Михаил Покровский — сотрудник Международного томографического центра СО РАН и занимает должность программиста информационных систем. Коллеги Михаила переживают из-за его внезапного исчезновения.

— 22 июня Михаил был на работе, ничего необычного в его поведении не было. Всё как всегда. После работы он уехал домой, а 23-го числа не вышел на работу. Никогда не было такого, чтобы Михаил пропустил работу, не предупредив меня или кого-то из сотрудников. Мы очень переживаем за него, но, надеемся, что ничего серьезного с ним не произошло, а он просто уехал отдохнуть и отключил телефон, — рассказал замдиректора МТЦ СО РАН Дмитрий Сагдеев — начальник Михаила Покровского.

