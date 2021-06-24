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Женщина, пропавшая при загадочных обстоятельствах в Новосибирске, найдена в кемеровской психбольнице

Сибирячку искали почти месяц

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Сейчас сибирячка проходит лечение в больнице

Сейчас сибирячка проходит лечение в больнице

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Пропавшую при странных обстоятельствах жительницу Новосибирска нашли в больнице

В Новосибирске завершились поиски пропавшей 41-летней Светланы Ивановой. Родные последний раз общались с ней по телефону 1 июня. Затем она исчезла, при этом оставила ключ в замке входной двери. Женщину нашли живой в Кемеровской области.

— Была найдена полицией в другом регионе, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что женщина действительно найдена живой. Ее обнаружили в областной психиатрической больнице Кемерово.

В конце мая в Новосибирске пропал бармен из Bla Bla Bar. Тогда его жена и коллеги забили тревогу. Мы писали, чем всё закончилось.

Зимой НГС поговорил с волонтерами «Лизы Алерт», которые рассказали, по каким правилам живут добровольцы, и о своих самых счастливых и самых тяжелых поисках людей.

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