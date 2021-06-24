Женщина, пропавшая при загадочных обстоятельствах в Новосибирске, найдена в кемеровской психбольнице

В Новосибирске завершились поиски пропавшей 41-летней Светланы Ивановой. Родные последний раз общались с ней по телефону 1 июня. Затем она исчезла, при этом оставила ключ в замке входной двери. Женщину нашли живой в Кемеровской области.



— Была найдена полицией в другом регионе, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что женщина действительно найдена живой. Ее обнаружили в областной психиатрической больнице Кемерово.