«Я кричала ее имя в траве по плечи». Зачем добровольцы «Лизы Алерт» бросают семьи ради поисков незнакомых людей

— Если вы понимаете, что человек действительно пропал, — надо идти писать заявление сразу. Если бабушка восемь лет подряд каждый вечер сидит дома, смотрит сериал, пьет с вами чай и обсуждает с вами очередную серию, вы приехали домой — а бабушки нет, и соседи не в курсе, куда бабушка делась. Следующее действие — это позвонить в 112, оставить заявление в полицию, а потом позвонить на горячую линию «Лизы Алерт».



Самый лучший поиск, просто суперпоиск — это поиск, который не случился. Когда мы приехали на место, а человек уже найден. Либо вернулся, либо родственникам стало известно, где он находится. Либо наши девочки из группы коротких прозвонов нашли человека в больнице, и с ним всё хорошо. Мы встретились, выпили по кружке кофе, разъехались по домам. И никто никогда в жизни не обидится на то, что пришлось среди ночи подняться и куда-то поехать. Главное, что человек найден.



К сожалению для всех нас, заявитель всегда врет. Люди стараются приукрасить, показать родственника с более хорошей стороны, скрыть неприятную правду. Но девчонки привыкли этому всему не верить. Сначала прозваниваем маму, папу, друзей, коллег и знакомых. И мы собираем целую картину. Понятное дело, что если у нас пропала бабушка, у нас есть городские схемы, мы ее ищем. Если пропал взрослый дееспособный мужчина, имея с собой документы и деньги, то тогда на первый план выходит полиция. И выезды на такого пропавшего в городской среде внезапно ночью — это редкая история.



Чем больше ты подумаешь головой, тем меньше поисковики походят ногами.



У нас поиски безалкогольные. Некоторые ворчат: «Да я с вами пить бросил». Потому что ты делаешь выбор — либо провести пятничный вечер в баре, в хорошей обстановке, либо не употреблять алкоголь, потому что пятница — суббота — это большое количество заявок. Даже если ты выпил бокал пива, на розыск ехать нельзя. Запах алкоголя — вещь недопустимая.

Я не внезапно свалилась с неба и оказалась в роли руководителя. Я ходила кругами, я протопала сотни километров. Розовые очки есть у тех, кто пришел и видит себя в роли Бэтмена. Я пришел, я крутой, у меня тут нашивки, у меня сердце, я сейчас всех спасу. Среди поисковиков нет героев, мы все равны, мы все команда. Первые пять-шесть выездов, месяц-два — и понятно, останется человек тут или нет. Ищет он себя в роли Бэтмена или он реально пришел искать людей.

Что еще почитать о поисках пропавших

Журналист НГС провела один день с поисковыми отрядами, пытаясь найти пропавшего 12-летнего мальчика.

Также мы собрали истории трех новосибирцев, пропавших много лет назад при загадочных обстоятельствах.