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Сибирячка ушла из дома без телефонов и оставила ключи в замке — ее ищут уже несколько дней

Ранее она не пропадала

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Родные последний раз общались со Светланой <nobr class="_">1 июня</nobr>, после этого она пропала

Родные последний раз общались со Светланой 1 июня, после этого она пропала

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В Новосибирске при загадочных обстоятельствах пропала женщина

В Новосибирске пропала 41-летняя Светлана Иванова. Родные последний раз общались с ней по телефону 1 июня. Затем она исчезла.

— Пропавшая несколько лет проживает в Новосибирске, ранее проживала в другой области. В день пропажи она находилась дома, созванивалась с родными. Они были на даче. Она дачу не очень любит и поэтому не поехала. Затем Светлана перестала отвечать на телефонные звонки. Когда родные приехали домой, то обнаружили, что дома находятся два ее телефона, в замке торчит ключ, а ее самой дома нет. Ранее она не пропадала. Проверки знакомых и друзей пока ничего не дали. Заявление в полицию было подано ранее, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Рост Светланы Ивановой 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темно-русые с красным оттенком волосы, карие глаза. Могла быть одета в кофту с длинными рукавами, джинсы, черные кроссовки. С собой у нее может быть коричневая кожаная сумка.

В конце мая в Новосибирске пропал бармен из Bla Bla Bar. Тогда его жена и коллеги забили тревогу. Мы писали, чем всё закончилось.

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«Лиза Алерт»пропал человек
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