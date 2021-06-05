Сибирячка ушла из дома без телефонов и оставила ключи в замке — ее ищут уже несколько дней

В Новосибирске пропала 41-летняя Светлана Иванова. Родные последний раз общались с ней по телефону 1 июня . Затем она исчезла.



— Пропавшая несколько лет проживает в Новосибирске, ранее проживала в другой области. В день пропажи она находилась дома, созванивалась с родными. Они были на даче. Она дачу не очень любит и поэтому не поехала. Затем Светлана перестала отвечать на телефонные звонки. Когда родные приехали домой, то обнаружили, что дома находятся два ее телефона, в замке торчит ключ, а ее самой дома нет. Ранее она не пропадала. Проверки знакомых и друзей пока ничего не дали. Заявление в полицию было подано ранее, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.