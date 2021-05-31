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В Новосибирске пропал бармен из Bla Bla Bar — последний раз его видели, когда он уезжал на машине с работы

Степана Вышкворка ищут его семья и ассоциация барменов

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Новосибирский бармен пропал 28 мая

Новосибирский бармен пропал 28 мая

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Бармен из новосибирского Bla Bla Bar уехал на машине и пропал

Известный в Новосибирске бармен из Bla Bla Bar Степан Вышкворок пропал в Новосибирске. Последний раз 37-летнего мужчину видели, когда он уезжал с работы на машине «Хонда-Аккорд» в пятницу, 28 мая.

Как рассказала корреспонденту НГС жена бармена Инна Вышкворок, перед пропажей Степана они поругались. Она видела его последний раз в четверг.

— Раньше так не пропадал. Мы могли поругаться, он со мной не общался, но со всеми остальными продолжал общение, — рассказала Инна Вышкворок.

Коллеги Степана видели его последний раз 28 мая, тогда же он выходил на связь со знакомыми. До обеда он был на работе в баре Bla Bla Bar на Депутатской, 46. Потом он уехал с работы на машине с номером E111 AO 54 и больше не выходил на связь.

— Заявление мы подали в полицию 30 мая. Пытались через знакомых найти машину. Сегодня, 31 мая, подала заявление волонтерам в «Лиза Алерт», — рассказала жена бармена.

Сейчас Инна с двумя детьми пытается подключить все силы для поиска мужа. На помощь, в том числе, пришла Новосибирская ассоциация барменов. Президент ассоциации Максим Щеголев организовал поиск. Сейчас желающие помочь ездят по адресам, которые им предложила Инна Вышкворок, другие выкладывают репосты в социальных сетях.

— Есть версия, что он просто захотел спрятаться от всего мира. Бывают всякие передряги в жизни. Депрессия, может быть, еще что-то. Может, на почве ссоры с женой. Хотя он всегда был улыбчивый, жизнерадостный, и у него была не работа, а праздник. Он светился улыбкой, — рассказал НГС Максим Щеголев.

Та самая «Хонда-Аккорд», на которой уехал Степан Вышкворок

Та самая «Хонда-Аккорд», на которой уехал Степан Вышкворок

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Степан также занимался хоккеем. Играл в любительской лиге в команде «Переваръ». В 2019 году они стали чемпионами. Хоккеисты Новосибирска на просьбу сделать репосты также откликнулись, они спрашивают, чем еще можно помочь.

— Все хотят, чтобы он был жив, здоров. Лучше пусть будет бытовая ситуация. Он мне в последний раз говорил, что делает коктейльную карту для кого-то. У него мысли только о работе были. У него заказов много было, он выезжал на мероприятия. Всегда ответственным был, а тут людей подведет, у которых юбилей или свадьба, — поделился Максим Щеголев.

Как сообщили в МВД по Новосибирской области, сообщение о пропаже мужчины поступало. Сейчас ведутся оперативно-разыскные работы по факту исчезновения.

Зимой НГС поговорил с волонтерами «Лизы Алерт», которые рассказали, по каким правилам живут добровольцы и о своих самых счастливых и самых тяжелых поисках людей.

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