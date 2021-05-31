В Новосибирске пропал бармен из Bla Bla Bar — последний раз его видели, когда он уезжал на машине с работы

Известный в Новосибирске бармен из Bla Bla Bar Степан Вышкворок пропал в Новосибирске. Последний раз 37-летнего мужчину видели, когда он уезжал с работы на машине «Хонда-Аккорд» в пятницу, 28 мая .



Как рассказала корреспонденту НГС жена бармена Инна Вышкворок, перед пропажей Степана они поругались. Она видела его последний раз в четверг.

— Раньше так не пропадал. Мы могли поругаться, он со мной не общался, но со всеми остальными продолжал общение, — рассказала Инна Вышкворок.