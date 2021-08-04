Под Новосибирском нашли тело пропавшего мужчины — подозреваемый в убийстве задержан

Пропавшего в июне сибиряка нашли убитым возле кладбища под Новосибирском
В Новосибирске найден мертвым 37-летний житель деревни Издревая Андрей Тырышкин, которого волонтеры и полиция разыскивали с 19 июня.
Вчера, 3 августа, его тело нашел другой житель деревни Издревая в лесу возле деревенского кладбища. Поиском занимались волонтеры «ЛизыАлерт» и полицейские.
— Труп долго пролежал, порядка двух недель, при жаркой погоде, потому уже были гнилостные изменения. Его сразу же отправили на экспертизу, — пояснил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
По подозрению в убийстве Тырышкина был задержан 40-летний мужчина, который проживал в этой же деревне. Как сообщил источник, ранее задержанный был судим за убийство и разбой и отбывал срок в местах лишения свободы.
Оперативники нашли свидетеля, который видел, как задержанный 22 июня насильно посадил Тырышкина в машину и увез в неизвестном направлении. Сейчас со свидетелем работают следователи.
В середине июля в Новосибирской области нашли тело 31-летней Екатерины Плотниковой, которая пропала в феврале этого года. Девушка не выходила на связь с родными. НГС опубликовал первые фото с места, где нашли труп пропавшей Екатерины.