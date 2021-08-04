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Под Новосибирском нашли тело пропавшего мужчины — подозреваемый в убийстве задержан

37-летнего Андрея Тырышкина разыскивали с 19 июня

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Тело мужчины нашли в лесу возле деревенского кладбища

Тело мужчины нашли в лесу возле деревенского кладбища

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Пропавшего в июне сибиряка нашли убитым возле кладбища под Новосибирском

В Новосибирске найден мертвым 37-летний житель деревни Издревая Андрей Тырышкин, которого волонтеры и полиция разыскивали с 19 июня.

Вчера, 3 августа, его тело нашел другой житель деревни Издревая в лесу возле деревенского кладбища. Поиском занимались волонтеры «ЛизыАлерт» и полицейские.

Мужчину нашли 3 августа мертвым

Мужчину нашли 3 августа мертвым

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— Труп долго пролежал, порядка двух недель, при жаркой погоде, потому уже были гнилостные изменения. Его сразу же отправили на экспертизу, — пояснил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

По подозрению в убийстве Тырышкина был задержан 40-летний мужчина, который проживал в этой же деревне. Как сообщил источник, ранее задержанный был судим за убийство и разбой и отбывал срок в местах лишения свободы.

Оперативники нашли свидетеля, который видел, как задержанный 22 июня насильно посадил Тырышкина в машину и увез в неизвестном направлении. Сейчас со свидетелем работают следователи.

В середине июля в Новосибирской области нашли тело 31-летней Екатерины Плотниковой, которая пропала в феврале этого года. Девушка не выходила на связь с родными. НГС опубликовал первые фото с места, где нашли труп пропавшей Екатерины.

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