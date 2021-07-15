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Тема дняПропавшую девушку с афрокудрями нашли мёртвой

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Нашли в овраге в простынях: фото с места, где обнаружили тело пропавшей девушки с афрокудрями

Следователи отказываются сообщать, задержан ли подозреваемый в убийстве

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Информацию о том, где искать тело, полиция получила от знакомых девушки

Информацию о том, где искать тело, полиция получила от знакомых девушки

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Появились фото места, где нашли тело пропавшей в Новосибирске девушки

Сделаны первые фото с места обнаружения тела 31-летней Екатерины Плотниковой, которая пропала в феврале этого года.

— В ходе отработки близкого круга общения разыскиваемой полицейскими была получена оперативная информация о возможном ее местонахождении. Было установлено место сокрытия трупа потерпевшей. Останки, по версии следствия, принадлежащие разыскиваемой, 14 июля были обнаружены в овраге на территории Колыванского района Новосибирской области. Тело было обернуто в простыни, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас назначены экспертизы тела.

— При его осмотре явных следов насильственной смерти девушки не обнаружено, — добавили в Следственном комитете.

Продолжается расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». При этом в ведомстве отказываются сообщать, задержан ли подозреваемый в преступлении.

Сегодня на месте обнаружения тела в Колыванском районе побывали корреспонденты НГС.

На месте остались перчатки

На месте остались перчатки

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Овраг достаточно глубокий

Овраг достаточно глубокий

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Екатерина Плотникова пропала 20 февраля. Она поговорила с близкими по телефону, сказала, что плохо себя чувствует. После этого сибирячка перестала заходить в социальные сети, а ее телефонный номер так и недоступен.

— Катя снимала частный дом вдвоем с девочкой. Мы дозвонились до хозяина, дозвонились до этой девочки. Кати в доме не оказалось, — рассказывала раньше мама пропавшей девушки Лариса Плотникова.

Дома у Екатерины были кошка и четыре собаки, одна из которых принадлежала Кате. Еще троих собак пропавшая девушка взяла к себе на передержку недели за две до пропажи.

Екатерина родом из Юрги, вся семья ее живет там. В Новосибирск девушка переехала несколько лет назад. Чем точно занималась в городе — неизвестно. На ее странице во «ВКонтакте» местом работы указана ГКБ № 1. Мама пропавшей сказала, что не знает, где работала ее дочь и работала ли вообще.

Место безлюдное и находится далеко от Новосибирска

Место безлюдное и находится далеко от Новосибирска

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Екатерина Плотникова пропала еще в феврале

Екатерина Плотникова пропала еще в феврале

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Мать девушки вызвали для опознания

Мать девушки вызвали для опознания

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Продолжается расследование уголовного дела по <nobr class="_">ч. 1 ст. 105</nobr> УК РФ «Убийство»

Продолжается расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»

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В конце июня было найдено тело пропавшего после ссоры с женой 36-летнего программиста СО РАН Михаила Покровского.

В январе новосибирские следователи рассказали, где нашли тело пропавшей в конце декабря прошлого года Ирины Савельевой. По информации полиции, в день пропажи женщина ушла с корпоратива, и большее ее никто не видел.

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Следственный комитетубийствопропавшая без вести
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