Нашли в овраге в простынях: фото с места, где обнаружили тело пропавшей девушки с афрокудрями

Появились фото места, где нашли тело пропавшей в Новосибирске девушки
Сделаны первые фото с места обнаружения тела 31-летней Екатерины Плотниковой, которая пропала в феврале этого года.
— В ходе отработки близкого круга общения разыскиваемой полицейскими была получена оперативная информация о возможном ее местонахождении. Было установлено место сокрытия трупа потерпевшей. Останки, по версии следствия, принадлежащие разыскиваемой, 14 июля были обнаружены в овраге на территории Колыванского района Новосибирской области. Тело было обернуто в простыни, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас назначены экспертизы тела.
— При его осмотре явных следов насильственной смерти девушки не обнаружено, — добавили в Следственном комитете.
Продолжается расследование уголовного дела по
Сегодня на месте обнаружения тела в Колыванском районе побывали корреспонденты НГС.
Екатерина Плотникова пропала 20 февраля. Она поговорила с близкими по телефону, сказала, что плохо себя чувствует. После этого сибирячка перестала заходить в социальные сети, а ее телефонный номер так и недоступен.
— Катя снимала частный дом вдвоем с девочкой. Мы дозвонились до хозяина, дозвонились до этой девочки. Кати в доме не оказалось, — рассказывала раньше мама пропавшей девушки Лариса Плотникова.
Дома у Екатерины были кошка и четыре собаки, одна из которых принадлежала Кате. Еще троих собак пропавшая девушка взяла к себе на передержку недели за две до пропажи.
Екатерина родом из Юрги, вся семья ее живет там. В Новосибирск девушка переехала несколько лет назад. Чем точно занималась в городе — неизвестно. На ее странице во «ВКонтакте» местом работы указана
В конце июня было найдено тело пропавшего после ссоры с женой 36-летнего программиста СО РАН Михаила Покровского.
В январе новосибирские следователи рассказали, где нашли тело пропавшей в конце декабря прошлого года Ирины Савельевой. По информации полиции, в день пропажи женщина ушла с корпоратива, и большее ее никто не видел.