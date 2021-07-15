Нашли в овраге в простынях: фото с места, где обнаружили тело пропавшей девушки с афрокудрями

В конце июня было найдено тело пропавшего после ссоры с женой 36-летнего программиста СО РАН Михаила Покровского.



В январе новосибирские следователи рассказали, где нашли тело пропавшей в конце декабря прошлого года Ирины Савельевой. По информации полиции, в день пропажи женщина ушла с корпоратива, и большее ее никто не видел.

