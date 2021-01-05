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В Новосибирске ищут 43-летнюю женщину — последний раз ее видели на корпоративе перед Новым годом

Женщина так и не добралась до дома

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Ирину Савельеву ищут в двух районах — Октябрьском и Ленинском. Именно там женщина жила и работала

Ирину Савельеву ищут в двух районах — Октябрьском и Ленинском. Именно там женщина жила и работала

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В Новосибирске после корпоратива пропала женщина

В Новосибирске ведутся поиски 43-летней Ирины Савельевой, местонахождение которой неизвестно с 26 декабря. Ориентировку в социальных сетях разместил поисковый отряд «Лиза Алерт».

— Заявка поступила от родственников, которые проживают отдельно от нее. Они нам давали информацию, что она должна была находиться дома 27 декабря. Но при работе с заявкой удалось достоверно установить только одно обстоятельство — 26-го числа вечером Ирина Савельева находилась на мероприятии, посвященном наступающему Новому году. Оттуда она ушла, что подтверждается камерами видеонаблюдения. А наличие ее дома 27 декабря нам пока подтвердить не удалось, — пояснила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

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Местонахождение женщины неизвестно с 26 декабря, однако родственники обратились к волонтерам после 31 декабря

Местонахождение женщины неизвестно с 26 декабря, однако родственники обратились к волонтерам после 31 декабря

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Она не уточнила, есть ли у пропавшей женщины дети, но отметила, что ранее Ирина Савельева из дома не уходила, и обстоятельств, которые бы заставили не выходить на связь с родственниками, «объективно нет».

Заявку от родственников волонтеры получили уже после Нового года — отряд проверил медучреждения, морги и социальные центры.

Приметы пропавшей женщины: рост 162 сантиметра, волосы ярко-рыжие, глаза голубые. В день пропажи была одета в серо-зеленую куртку, меховую шапку и темные ботинки на шнуровке.

В новогоднюю ночь ушел из дома и не вернулся 16-летний подросток. Позже он был найден мертвым.

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«Лиза Алерт»пропал человек
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