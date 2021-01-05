В Новосибирске ищут 43-летнюю женщину — последний раз ее видели на корпоративе перед Новым годом

В Новосибирске ведутся поиски 43-летней Ирины Савельевой, местонахождение которой неизвестно с 26 декабря. Ориентировку в социальных сетях разместил поисковый отряд «Лиза Алерт».



— Заявка поступила от родственников, которые проживают отдельно от нее. Они нам давали информацию, что она должна была находиться дома 27 декабря. Но при работе с заявкой удалось достоверно установить только одно обстоятельство — 26-го числа вечером Ирина Савельева находилась на мероприятии, посвященном наступающему Новому году. Оттуда она ушла, что подтверждается камерами видеонаблюдения. А наличие ее дома 27 декабря нам пока подтвердить не удалось, — пояснила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

