В Новосибирске ищут 43-летнюю женщину — последний раз ее видели на корпоративе перед Новым годом

В Новосибирске после корпоратива пропала женщина
В Новосибирске ведутся поиски 43-летней Ирины Савельевой, местонахождение которой неизвестно с 26 декабря. Ориентировку в социальных сетях разместил поисковый отряд «Лиза Алерт».
— Заявка поступила от родственников, которые проживают отдельно от нее. Они нам давали информацию, что она должна была находиться дома 27 декабря. Но при работе с заявкой удалось достоверно установить только одно обстоятельство — 26-го числа вечером Ирина Савельева находилась на мероприятии, посвященном наступающему Новому году. Оттуда она ушла, что подтверждается камерами видеонаблюдения. А наличие ее дома 27 декабря нам пока подтвердить не удалось, — пояснила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Она не уточнила, есть ли у пропавшей женщины дети, но отметила, что ранее Ирина Савельева из дома не уходила, и обстоятельств, которые бы заставили не выходить на связь с родственниками, «объективно нет».
Заявку от родственников волонтеры получили уже после Нового года — отряд проверил медучреждения, морги и социальные центры.
Приметы пропавшей женщины: рост 162 сантиметра, волосы ярко-рыжие, глаза голубые. В день пропажи была одета в серо-зеленую куртку, меховую шапку и темные ботинки на шнуровке.
В новогоднюю ночь ушел из дома и не вернулся 16-летний подросток. Позже он был найден мертвым.