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Тема дняШкольница разбилась насмерть на горке

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В Новосибирске найден мертвым подросток, пропавший в новогоднюю ночь

Он не вернулся домой после празднования

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Обстоятельства гибели выясняет Следственный комитет

Обстоятельства гибели выясняет Следственный комитет

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В Новосибирске погиб подросток, пропавший в новогоднюю ночь

В Новосибирске найден погибшим 16-летний школьник, который пропал в новогоднюю ночь. Об этом сегодня, 2 января, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Известно, что мальчик пропал в Калининском районе. Он провел новогоднюю ночь в гостях, а потом не вернулся домой.

Информацию о гибели подтвердили в Следственном комитете.

— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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На теле не было следов насильственной смерти.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.

Это уже не первый трагический случай, который произошел с ребенком в этом году. Накануне в Новосибирске погибла 8-летняя девочка, которая скатывалась с горки. НГС удалось выяснить обстоятельства этой трагедии. Следователи начали проверку.

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