В Новосибирске найден мертвым подросток, пропавший в новогоднюю ночь

В Новосибирске погиб подросток, пропавший в новогоднюю ночь
В Новосибирске найден погибшим 16-летний школьник, который пропал в новогоднюю ночь. Об этом сегодня, 2 января, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Известно, что мальчик пропал в Калининском районе. Он провел новогоднюю ночь в гостях, а потом не вернулся домой.
Информацию о гибели подтвердили в Следственном комитете.
— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
На теле не было следов насильственной смерти.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.
Это уже не первый трагический случай, который произошел с ребенком в этом году. Накануне в Новосибирске погибла 8-летняя девочка, которая скатывалась с горки. НГС удалось выяснить обстоятельства этой трагедии. Следователи начали проверку.