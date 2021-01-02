2 января суббота
СЕЙЧАС -29°С
Пробки 1/10
usd 73.88
eur 90.79
Тема дняШкольница разбилась насмерть на горке

Все новости

Все новости

Следственный комитет начал проверку после гибели девочки на горке в Новосибирске

Школьница ехала по горке на «плюшке» и врезалась в ограждение

10 165
26Обсудить

Поделиться

Трагедия произошла 1 января

Трагедия произошла 1 января

Поделиться

СК начал проверку после гибели 9-летней девочки на горке в Новосибирске

В Новосибирске Следственный комитет начал проверку после смерти девочки, которая погибла во время катания с горки.

О смерти 9-летней школьницы стало известно в ночь на 2 января. Девочка ехала на «плюшке» по склону в Октябрьском районе, который находится неподалеку от микрорайона «Весенний», и врезалась в металлические ограждения.

— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В ноябре прошлого года в новосибирском кафе умер подросток. До приезда скорой его пытались спасти очевидцы. НГС выяснил подробности трагедии.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ9

Поделиться

Поделиться

Первомайский районСледственный комитетгибель ребенка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...