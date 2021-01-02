Следственный комитет начал проверку после гибели девочки на горке в Новосибирске

СК начал проверку после гибели 9-летней девочки на горке в Новосибирске
В Новосибирске Следственный комитет начал проверку после смерти девочки, которая погибла во время катания с горки.
О смерти 9-летней школьницы стало известно в ночь на 2 января. Девочка ехала на «плюшке» по склону в Октябрьском районе, который находится неподалеку от микрорайона «Весенний», и врезалась в металлические ограждения.
— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
В ноябре прошлого года в новосибирском кафе умер подросток. До приезда скорой его пытались спасти очевидцы. НГС выяснил подробности трагедии.