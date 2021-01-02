«Медики ее долго откачивали»: врачам пришлось перебираться через замерзшую реку к разбившейся школьнице

В Новосибирске врачи скорой добирались через реку к девочке, разбившейся на горке
Жительница микрорайона Весенний в Новосибирске рассказала, как сотрудники скорой помощи добирались до разбившейся на горке девочки. Им пришлось перебираться по льду замерзшей Ини.
— Из окна наблюдали, как заехала на сигналах машина скорой, у обочины дороги рядом с одной из летних детских площадок их встречала женщина. Несмотря на мороз, сотрудники скорой помощи очень быстро бежали к месту происшествия с носилками и чемоданом, пересекая пустырь, и далее через реку на противоположный берег. Я вышла на улицу (мой дом стоит напротив горнолыжного комплекса). Было видно, что медики долго «качали» девочку. После того как стало слышно истошные крики матери со словами «Дочка моя, дыши, дыши», стало ясно, что девочка не выжила, — описала произошедшее очевидица Дарья.
Главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова рассказала, что медики проводили реанимацию на месте происшествия.
— Несмотря на то что были очевидные признаки травм, несовместимых с жизнью: это черепно-мозговая травма, это травма шейного отдела позвоночника, реаниматологи попытались провести реанимационные мероприятия, которые оказались безуспешными, — объяснила она.
По словам местной жительницы Дарьи, горнолыжный комплекс напротив микрорайона ограничен ограждениями. Там катаются только люди на лыжах и сноубордах. Однако взрослые вместе с детьми часто скатываются с необорудованного опасного склона, который находится за пределами комплекса, и поэтому его никто не чистит. Дарья отметила, что девочка скатывалась с необорудованного склона
— «Плюшку» на очередном ухабе повело на ограждения, это неудивительно. Люди сами идут в эти экстремальные «дикие» места, не обремененные чьим-то надзором. Пусть там всё колючей проволокой обтянут, что ли. Это очень опасное место, а близость с комплексом создает иллюзию того, что это часть «культурного отдыха», — добавляет Дарья.
Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко считает, что в связи со сложившейся ситуацией необходимо составить карту небезопасных мест на территории города, чтобы в дальнейшем избежать подобных трагедий.
— В данном случае — общественникам на местах выявить и тем или иным образом обезопасить все необустроенные горки и склоны, катание детей на которых может привести к беде. Исключить возможность катания там, где спуск выходит к автомобильным дорогам, водоемам, оградам, столбам, опорам и так далее. Властям следует поддержать это начинание. Итогом может стать, например, составление народной карты безопасных горок, — сообщает Надежда Болтенко.
Ранее ситуацию прокомментировали в горнолыжном комплексе, где катались дети.
— Как это произошло, мы не знаем. У нас в комплексе был только дежурный и администратор сауны. Дети просто пошли кататься на «плюшках» по непонятной причине. Произошло на нашей территории, но комплекс закрыт, потому что подъемник не работает при
Сейчас обстоятельства трагедии устанавливают следователи. Близкие знакомые семьи погибшей девочки рассказали, с кем она каталась с горки.