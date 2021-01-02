«Медики ее долго откачивали»: врачам пришлось перебираться через замерзшую реку к разбившейся школьнице

Жительница микрорайона Весенний в Новосибирске рассказала, как сотрудники скорой помощи добирались до разбившейся на горке девочки. Им пришлось перебираться по льду замерзшей Ини.



— Из окна наблюдали, как заехала на сигналах машина скорой, у обочины дороги рядом с одной из летних детских площадок их встречала женщина. Несмотря на мороз, сотрудники скорой помощи очень быстро бежали к месту происшествия с носилками и чемоданом, пересекая пустырь, и далее через реку на противоположный берег. Я вышла на улицу (мой дом стоит напротив горнолыжного комплекса). Было видно, что медики долго «качали» девочку. После того как стало слышно истошные крики матери со словами «Дочка моя, дыши, дыши», стало ясно, что девочка не выжила, — описала произошедшее очевидица Дарья.