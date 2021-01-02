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«Просили последний раз скатиться»: стали известны подробности гибели девочки на горке в Новосибирске

Вместе с родственниками она каталась на закрытом из-за морозов горнолыжном комплексе

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Трагедия произошла на горнолыжном склоне

Трагедия произошла на горнолыжном склоне

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Разбившаяся на горке в Новосибирске девочка каталась вместе с братом

Девочка, которая погибла 1 января на горке недалеко от микрорайона «Весенний» в Новосибирске, во время последнего спуска скатывалась с двоюродным братом.

По словам одного из близких, школьнице было 8 лет, она отправилась на горнолыжный склон с тетей, дядей и двоюродным братом. Кроме них на склоне были и другие дети.

— Потом все пошли домой, а дети просили последний раз скатиться — там, где никто из детей не катался. Тетя разрешила. Они ехали нормально, но за что-то зацепились, их закрутило. Девочка ударилась спиной о железку и скончалась на месте, — сообщил собеседник НГС.

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В горнолыжном комплексе, где катались дети, объяснили, что площадка сейчас закрыта из-за морозов.

— Как это произошло, мы не знаем. У нас в комплексе был только дежурный и администратор сауны. Дети просто пошли кататься на «плюшках» по непонятной причине. Произошло на нашей территории, но комплекс закрыт, потому что подъемник не работает при -27 градусах, — объяснил сотрудник.

Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и близким погибшей девочки.

В ноябре под Новосибирском погиб 5-летний мальчик после того, как на него упала беговая дорожка. После этого следователи начали проверку.

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