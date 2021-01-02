«Просили последний раз скатиться»: стали известны подробности гибели девочки на горке в Новосибирске

Девочка, которая погибла 1 января на горке недалеко от микрорайона «Весенний» в Новосибирске, во время последнего спуска скатывалась с двоюродным братом.



По словам одного из близких, школьнице было 8 лет, она отправилась на горнолыжный склон с тетей, дядей и двоюродным братом. Кроме них на склоне были и другие дети.



— Потом все пошли домой, а дети просили последний раз скатиться — там, где никто из детей не катался. Тетя разрешила. Они ехали нормально, но за что-то зацепились, их закрутило. Девочка ударилась спиной о железку и скончалась на месте, — сообщил собеседник НГС.