«Просили последний раз скатиться»: стали известны подробности гибели девочки на горке в Новосибирске

Разбившаяся на горке в Новосибирске девочка каталась вместе с братом
Девочка, которая погибла 1 января на горке недалеко от микрорайона «Весенний» в Новосибирске, во время последнего спуска скатывалась с двоюродным братом.
По словам одного из близких, школьнице было 8 лет, она отправилась на горнолыжный склон с тетей, дядей и двоюродным братом. Кроме них на склоне были и другие дети.
— Потом все пошли домой, а дети просили последний раз скатиться — там, где никто из детей не катался. Тетя разрешила. Они ехали нормально, но за что-то зацепились, их закрутило. Девочка ударилась спиной о железку и скончалась на месте, — сообщил собеседник НГС.
В горнолыжном комплексе, где катались дети, объяснили, что площадка сейчас закрыта из-за морозов.
— Как это произошло, мы не знаем. У нас в комплексе был только дежурный и администратор сауны. Дети просто пошли кататься на «плюшках» по непонятной причине. Произошло на нашей территории, но комплекс закрыт, потому что подъемник не работает при -27 градусах, — объяснил сотрудник.
Обстоятельства трагедии выясняют следователи.
Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и близким погибшей девочки.
В ноябре под Новосибирском погиб 5-летний мальчик после того, как на него упала беговая дорожка. После этого следователи начали проверку.