Под Новосибирском на 5-летнего ребенка упала беговая дорожка — мальчик погиб

На 5-летнего мальчика упала беговая дорожка под Новосибирском
В Бердске 5-летний мальчик погиб после того, как на него дома упала беговая дорожка. Несчастный случай произошел в минувший четверг, 12 ноября.
— 5-летний ребенок при игре на беговой дорожке получил травмы, от которых скончался на месте. По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку, — сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по взаимодействию со СМИ по НСО Анастасия Кулешова.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По данному факту будет принято процессуальное решение.
Если вам известны подробности несчастного случая или вы знаете семью, в которой это произошло, напишите нам.
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