14 ноября суббота
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 3/10
usd 77.33
eur 91.32

Все новости

Все новости

Под Новосибирском на 5-летнего ребенка упала беговая дорожка — мальчик погиб

Следователи начали проверку

5 221
40Обсудить

Поделиться

Ребенок скончался на месте

Ребенок скончался на месте

Поделиться

На 5-летнего мальчика упала беговая дорожка под Новосибирском

В Бердске 5-летний мальчик погиб после того, как на него дома упала беговая дорожка. Несчастный случай произошел в минувший четверг, 12 ноября.

— 5-летний ребенок при игре на беговой дорожке получил травмы, от которых скончался на месте. По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку, — сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по взаимодействию со СМИ по НСО Анастасия Кулешова.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По данному факту будет принято процессуальное решение.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Если вам известны подробности несчастного случая или вы знаете семью, в которой это произошло, напишите нам.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

В конце октября 7-месячный младенец попал в больницу с переломом черепа.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ8

Поделиться

Поделиться

Следственный комитетнесчастный случайпогиб ребенок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (40)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...