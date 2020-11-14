Под Новосибирском на 5-летнего ребенка упала беговая дорожка — мальчик погиб

В Бердске 5-летний мальчик погиб после того, как на него дома упала беговая дорожка. Несчастный случай произошел в минувший четверг, 12 ноября.

— 5-летний ребенок при игре на беговой дорожке получил травмы, от которых скончался на месте. По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку, — сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по взаимодействию со СМИ по НСО Анастасия Кулешова.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По данному факту будет принято процессуальное решение.