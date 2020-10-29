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Семимесячный ребенок попал в новосибирскую больницу с переломом черепа

Родители утверждают, что младенец упал

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Сейчас девочка находится в больнице

Сейчас девочка находится в больнице

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В Новосибирске семимесячная девочка попала в больницу с переломом черепа — родители утверждают, что ребенок упал сам.

— Информация с утра в аппарате уполномоченного. Занимаемся этим вопросом, — рассказал корреспонденту НГС главный эксперт аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Михаил Глотов.

По словам родителей, девочка просто потеряла равновесие и упала.

Если вам известны обстоятельства этой трагедии, свяжитесь с нашим криминальным обозревателем или дежурным журналистом. Можно анонимно.

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На днях в Новосибирске мать утопила двухлетнюю дочь в ванне. Женщина была психически нездорова и наблюдалась в частной клинике. Сейчас она находится в СИЗО. А 25 октября в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском покончила с собой 11-летняя школьница — девочку мертвой обнаружила ее мама.

А несколько дней назад 14-летняя жительница Новосибирской области призналась полицейским в том, что она положила своего новорожденного ребенка в морозилку, младенец погиб.

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