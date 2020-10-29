Семимесячный ребенок попал в новосибирскую больницу с переломом черепа

В Новосибирске семимесячная девочка попала в больницу с переломом черепа — родители утверждают, что ребенок упал сам.
— Информация с утра в аппарате уполномоченного. Занимаемся этим вопросом, — рассказал корреспонденту НГС главный эксперт аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Михаил Глотов.
По словам родителей, девочка просто потеряла равновесие и упала.
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