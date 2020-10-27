14-летняя сибирячка родила ребенка и спрятала его в морозилку

Сегодня, 27 октября, 14-летняя жительница Новосибирской области призналась полицейским в том, что она положила своего новорожденного ребенка в морозилку, младенец погиб. Об этом НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.



— Следственными органами СК России по Новосибирской области выясняются все обстоятельства смерти младенца, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Девочка сама пришла с повинной в местный отдел полиции. Что заставило ее так поступить — пока неизвестно.