14-летняя сибирячка родила ребенка и спрятала его в морозилку

Сегодня, 27 октября, 14-летняя жительница Новосибирской области призналась полицейским в том, что она положила своего новорожденного ребенка в морозилку, младенец погиб. Об этом НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
— Следственными органами СК России по Новосибирской области выясняются все обстоятельства смерти младенца, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Девочка сама пришла с повинной в местный отдел полиции. Что заставило ее так поступить — пока неизвестно.
— Это четвертый или пятый случай беременности несовершеннолетних в регионе в этом месяце. Мы сейчас начали заниматься этим вопросом, — рассказал корреспонденту НГС главный эксперт аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Михаил Глотов.
Если вам известны обстоятельства этой трагедии или вы знаете 14-летнюю девочку, свяжитесь с нашим криминальным обозревателем или дежурным журналистом. Можно анонимно.
Телефон редакции8-923-157-00-00
За последние несколько дней это далеко не первая страшная трагедия, в которой гибнут маленькие дети. Накануне в Новосибирске мать утопила двухлетнюю дочь в ванной. Женщина была психически нездорова и наблюдалась в частной клинике. Сейчас она находится в СИЗО. А 25 октября в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском покончила с собой 11-летняя школьница — девочку мертвой обнаружила ее мама.