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Тема дняИстории трех мужчин, воспитывающих особенных детей

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14-летняя сибирячка родила ребенка и спрятала его в морозилку

Младенец погиб, его мать сама пришла в отдел полиции — сейчас делом занимаются следователи

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Сибирячка сама пришла в полицию с повинной

Сибирячка сама пришла в полицию с повинной

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Сегодня, 27 октября, 14-летняя жительница Новосибирской области призналась полицейским в том, что она положила своего новорожденного ребенка в морозилку, младенец погиб. Об этом НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области выясняются все обстоятельства смерти младенца, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Девочка сама пришла с повинной в местный отдел полиции. Что заставило ее так поступить — пока неизвестно.

— Это четвертый или пятый случай беременности несовершеннолетних в регионе в этом месяце. Мы сейчас начали заниматься этим вопросом, — рассказал корреспонденту НГС главный эксперт аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Михаил Глотов.

Если вам известны обстоятельства этой трагедии или вы знаете 14-летнюю девочку, свяжитесь с нашим криминальным обозревателем или дежурным журналистом. Можно анонимно.

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За последние несколько дней это далеко не первая страшная трагедия, в которой гибнут маленькие дети. Накануне в Новосибирске мать утопила двухлетнюю дочь в ванной. Женщина была психически нездорова и наблюдалась в частной клинике. Сейчас она находится в СИЗО. А 25 октября в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском покончила с собой 11-летняя школьница — девочку мертвой обнаружила ее мама.

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Следственный комитетубийство ребенка
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