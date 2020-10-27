Под Новосибирском покончила с собой 10-летняя девочка

В ночь с 24 на 25 октября в рабочем посёлке Кольцово под Новосибирском покончила с собой 10-летняя школьница — девочку мертвой обнаружила ее мама.
— Случай страшный. Семье девочки самые искренние соболезнования. В аппарате уполномоченного тщательно фиксируют каждый подобный эпизод. Причины этого необратимого поступка пока не ясны. Запрос в СК уже направлен, будем разбираться в ситуации, — рассказал корреспонденту НГС главный эксперт аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Михаил Глотов.
Установлено, что мать долгое время не могла попасть в комнату к ребенку, дверь была заперта. Тело девочки обнаружили специалисты, которых вызвали для того, чтобы попасть в комнату. В Следственном комитете пока не комментируют ситуацию.
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Еще одна страшная трагедия произошла накануне в Новосибирске — мать утопила двухлетнюю дочь в ванной. Женщина была психически нездорова и наблюдалась в частной клинике. Сейчас она находится в СИЗО.
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