Закрыла дверь и начала прямой эфир: что делала перед смертью 10-летняя девочка из Кольцово

10-летняя девочка из Кольцово вела прямой эфир перед смертью
Ночью 25 октября в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском в своей комнате нашли мертвой десятилетнюю девочку. Официально в Следственном комитете пока не называют причину трагедии. В учительском чате пишут, что ребенок пошел на этот шаг из-за таинственной игры, а школьники рассказывают, что погибшая вела перед смертью прямой эфир, который уже удален. Родители девочки хранят молчание, при этом друзья семьи настаивают на том, что четвероклассница погибла из-за несчастного случая, еще одна версия смерти — это суицид. Подробности — в нашем материале.
— Следственными органами СК России по Новосибирской области устанавливаются все обстоятельства смерти 10-летней девочки, тело которой было обнаружено в рабочем поселке Кольцово 25 октября 2020 года, — подтвердила информацию о гибели ребенка старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
На сегодня это пока все комментарии, официально в Следственном комитете не говорят о причинах трагедии. Но, по информации источника НГС, у следователей есть как минимум две версии произошедшего — самоубийство и несчастный случай.
— Главный аргумент самоубийства — то, что дверь была закрыта, — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. — Но, может, она закрыла дверь для того, чтобы прямой эфир свой вести. И там еще характер повреждений такой, что основная версия — всё-таки попытка суицида.
Не могла открыть дверь
Погибшая девочка ходила в местную школу, училась достаточно хорошо. О семье все в поселке отзываются как о благополучной и обеспеченной.
— Она училась неплохо, контакт был со сверстниками, никаких взаимоотношений плохих в школе не было. Девочка контактная, обычный ребенок, — рассказала корреспонденту НГС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Также она уточнила, что в семье было двое детей, они жили с матерью. Родители в разводе, но отец принимал активное участие в воспитании.
По словам знакомых семьи, девочка казалась обычным среднестатистическим счастливым и любимым ребенком. Поэтому для многих события ночи с 24 на 25 октября стали неожиданностью.
— Ее мама была на сутках, и утром она пришла домой и обнаружила, что дочери нет. Стала стучаться в комнату к девочке, никто не открыл, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница. — Вызвала все службы, они и достали ребенка.
Суицид и таинственная игра
В школе, где училась погибшая, о трагедии заговорили утром 25 октября. Учителя начали активно пересылать друг другу сообщения о самоубийстве из-за баллов, которые погибшая не набрала в какой-то игре.
По информации НГС, игра в жизни девочки действительно была и занимала важное место. Что это было за развлечение, еще предстоит выяснить следователям.
Несчастный случай и прямой эфир
Друзья семьи считают, что в тот день в комнате произошел несчастный случай. Многие из тех, кто верят в эту версию, точно не знают, что именно произошло с ребенком.
— Родители в ужасном состоянии, — рассказала корреспонденту НГС подруга семьи. — Они сами ничего практически не сказали. Просто факт, и всё. Это означает, что люди не хотят, чтобы их трогали, не хотят отвечать на вопросы. Это был несчастный случай.
Пока взрослые привычно рассуждают об опасности игр и интернета, дети в Кольцово пересказывают друг другу содержание прямого эфира, который девочка начала перед произошедшим.
— Она вела прямой эфир, еще не до конца известно, суицид это или нет, но сам эфир был сразу удален из-за нарушения прав человека или же за пропаганду суицида, я не вдавалась в подробности, — объяснила журналисту ученица одной из кольцовских школ.
«Семья под контролем»
Что произошло в тот день на самом деле, правда ли девочка записывала прямой эфир и в какую игру, с кем и как долго она играла — всё это предстоит выяснить следователям. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко уже сейчас запросила у СК всю имеющуюся информацию.
— Трагедия в этой семье произошла, семья под контролем, там есть еще один ребёнок, — подчеркнула Надежда Болтенко. — Мы запросили информацию у СК, у главы администрации. Завтра будет представлен протокол заседания, на котором будут понятны причины, следствия. Какова была обстановка в семье, что повлекло за собой такую трагическую гибель ребенка.
Директор школы, где училась девочка, отказалась комментировать ситуацию, заметив, что в школе сейчас «готовят все документы и работают по этому вопросу».
Еще одна страшная трагедия произошла накануне в Новосибирске — мать утопила двухлетнюю дочь в ванной. Женщина была психически нездорова и наблюдалась в частной клинике. Сейчас она находится в СИЗО.
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