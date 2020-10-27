Закрыла дверь и начала прямой эфир: что делала перед смертью 10-летняя девочка из Кольцово

— Следственными органами СК России по Новосибирской области устанавливаются все обстоятельства смерти 10-летней девочки, тело которой было обнаружено в рабочем поселке Кольцово 25 октября 2020 года, — подтвердила информацию о гибели ребенка старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.



На сегодня это пока все комментарии, официально в Следственном комитете не говорят о причинах трагедии. Но, по информации источника НГС, у следователей есть как минимум две версии произошедшего — самоубийство и несчастный случай.

— Главный аргумент самоубийства — то, что дверь была закрыта, — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. — Но, может, она закрыла дверь для того, чтобы прямой эфир свой вести. И там еще характер повреждений такой, что основная версия — всё-таки попытка суицида.

Не могла открыть дверь

Погибшая девочка ходила в местную школу, училась достаточно хорошо. О семье все в поселке отзываются как о благополучной и обеспеченной.