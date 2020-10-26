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«Семья благополучная»: в Новосибирске мать утопила двухлетнюю дочь в ванной

Женщина была психически нездорова и наблюдалась в частной клинике. Сейчас она находится в СИЗО

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Трагедия произошла в тихом центре&nbsp;

Трагедия произошла в тихом центре 

Жительницу Новосибирска, утопившую двухлетнюю дочь, отправили в СИЗО

Следователи предъявили обвинение в убийстве 40-летней жительнице Новосибирска, которую обвиняют в убийстве своей двухлетней дочери — трагедия произошла 23 октября на улице Щетинкина.

— По данным следствия, утром обвиняемая, находясь у себя в квартире, убила малолетнюю дочь 2018 года рождения путем утопления в ванной, — подтвердила НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Семья, где произошла трагедия, считается благополучной. Супруги воспитывали двоих детей — двухлетнюю девочку и мальчика-подростка. В Новосибирск они переехали несколько лет назад из Кемерово — здесь глава семьи, в прошлом известный шахматист, устроился работать программистом.

— По информации мужа, у женщины психическое заболевание, она проходила лечение в одной из частных клиник. Вопрос, конечно, что эта за клиника такая. Все произошло, когда мужчина ушел в аптеку, но пока не понятно, как он ее оставил с маленьким ребенком. Она говорила супругу, что опять начала слышать голоса, как это было несколько лет назад, — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

Женщина считала, что психическое заболевание передастся дочери, а поэтому она должна избавить девочку от мучений — якобы поступить именно так ей приказали голоса в голове.

В настоящий момент подозреваемой предъявлено обвинение в убийстве, сама она находится в СИЗО.

Если вам известны обстоятельства этой трагедии или вы знаете как связаться с родственниками этой семьи, напишите нашему криминальному обозревателю или дежурному журналисту. Можно анонимно.

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Недавно в Барабинске многодетная мать покончила с собой, оставив дома младенца. Ее дочка несколько дней умирала от холода и голода.

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