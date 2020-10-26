«Семья благополучная»: в Новосибирске мать утопила двухлетнюю дочь в ванной

Следователи предъявили обвинение в убийстве 40-летней жительнице Новосибирска, которую обвиняют в убийстве своей двухлетней дочери — трагедия произошла 23 октября на улице Щетинкина.



— По данным следствия, утром обвиняемая, находясь у себя в квартире, убила малолетнюю дочь 2018 года рождения путем утопления в ванной, — подтвердила НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.



Семья, где произошла трагедия, считается благополучной. Супруги воспитывали двоих детей — двухлетнюю девочку и мальчика-подростка. В Новосибирск они переехали несколько лет назад из Кемерово — здесь глава семьи, в прошлом известный шахматист, устроился работать программистом.