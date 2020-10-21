Сибирячка покончила с собой, оставив дома младенца. Её дочь несколько дней умирала от холода и голода

«Я плохая мать»

Когда конкретно произошло самоубийство, ещё предстоит выяснить следователям. По словам местных жителей, соседи неделю не замечали, что происходит.

— С неделю печка была не топлена, — рассказывает знакомая Светланы Анастасия. — Никто внимания на это не обращал, все знали, что она выпивает. Мало ли, что там у них. А когда пришли — поздно уже было. Светка в одной комнате, рядом записка: «Я плохая мать, дети, простите, я не смогла вас воспитать, не бросайте дочь». В другой комнате в кроватке ребёнок, тоже мёртвый.

По предварительной информации, ребёнок просто погиб от недоедания и холода. Сколько дней девочка умирала такой страшной смертью, пока неизвестно.

— Там же совсем грудной ребёнок, а дома было холодно, плюс её никто не кормил. Погибшая как положила ребёнка в кровать перед смертью, так девочка и лежала там, пока сама не умерла, — рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

Изломана с детства

Светлана долгое время жила в селе Булатово в Куйбышевском районе. Прежние соседи рассказывают, что буйной женщина никогда не была и было видно, что любит детей. Большинство сельчан жалеют женщину и говорят, что все неприятности в жизни у Светланы из-за того, что она сама при живой матери воспитывалась в интернате.