Сибирячка покончила с собой, оставив дома младенца. Её дочь несколько дней умирала от холода и голода

Сибирячка покончила с собой, её трёхмесячная дочь умерла от голода
Утром 20 октября в собственном доме в Барабинске была найдена мёртвой
«Я плохая мать»
Когда конкретно произошло самоубийство, ещё предстоит выяснить следователям. По словам местных жителей, соседи неделю не замечали, что происходит.
— С неделю печка была не топлена, — рассказывает знакомая Светланы Анастасия. — Никто внимания на это не обращал, все знали, что она выпивает. Мало ли, что там у них. А когда пришли — поздно уже было. Светка в одной комнате, рядом записка: «Я плохая мать, дети, простите, я не смогла вас воспитать, не бросайте дочь». В другой комнате в кроватке ребёнок, тоже мёртвый.
По предварительной информации, ребёнок просто погиб от недоедания и холода. Сколько дней девочка умирала такой страшной смертью, пока неизвестно.
— Там же совсем грудной ребёнок, а дома было холодно, плюс её никто не кормил. Погибшая как положила ребёнка в кровать перед смертью, так девочка и лежала там, пока сама не умерла, — рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
Изломана с детства
Светлана долгое время жила в селе Булатово в Куйбышевском районе. Прежние соседи рассказывают, что буйной женщина никогда не была и было видно, что любит детей. Большинство сельчан жалеют женщину и говорят, что все неприятности в жизни у Светланы из-за того, что она сама при живой матери воспитывалась в интернате.
— Очень жаль её, она хорошая была, сколько жили, никогда нам не грубила, не ругалась, просто судьба изломана с детства, — описывает погибшую её соседка.
Какое-то время женщина жила с мужем, воспитывала четверых детей — одного мальчика и троих девочек. Но семейная жизнь не сложилась. После развода женщина переехала в Барабинск. А вскоре всех четверых детей у неё забрала опека.
— Это из-за судимости, — рассказывает приятельница погибшей Наталья (имя изменено по просьбе собеседницы. — Прим. ред.). — Вроде тогда она бумагу писала, чтобы отцу детей ни в коем случае не отдавали. А когда отсидела, там год и восемь, детей забрать не смогла. Она вот в феврале только вышла.
В Булатово говорят, что старшие дети Светланы уже живут в приёмной семье. Никто из собеседников журналиста не знает, общаются ли они с родным отцом, дядей и бабушкой, которые всё еще живут в селе.
— Мы вчера брату Светы звонили, в Булатово, — рассказала знакомая Светланы. — Он весь никакой, убитый горем. Сказал только, что Света с малышкой в одном гробу теперь лежат.
А что делала опека?
— Там непонятно, чем опека занималась, почему эта семья не была под контролем, ведь четверо старших детей этой женщины были изъяты. Такие семьи должны проверяться, но, судя по всему, конкретно этой семьёй никто не занимался, — рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
В самом отделе опеки и попечительства администрации Барабинского района Новосибирской области в категоричной форме отказались комментировать данную ситуацию. Но уже известно, что бездействием этого ведомства заинтересовались и в Следственном комитете.
— В рамках проводимой доследственной проверки следователями СКР были выделены материалы в отношении сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Барабинского района по признакам состава преступления, предусмотренного статьей
В начале октября следователи задержали