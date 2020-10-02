Кровавая свадьба под Новосибирском. Следователи рассказали, как муж убил жену после регистрации в ЗАГСе

— За разбой и убийство. За убийство он был судим ещё будучи несовершеннолетним. Но мы приговор суда пока не получили и не можем комментировать это.

— У них были дети? Она знала о его судимости?

— Ни у него, ни у неё нет детей. Естественно, о судимости погибшая женщина знала. Они познакомились, ещё когда он отбывал наказание в местах лишения свободы за предыдущие преступления. Своего отдельного места жительства у них не было — жили то в Чике с её родителями, то в Новосибирске у его матери.

— Как произошло убийство? Можете восстановить картину этого дня?

— Во сколько было время регистрации брака — я не подскажу. Но в течение дня они отмечали, распивали спиртные напитки по случаю свадьбы. И в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности, у него возникли неприязненные отношения к жене.Первоначально он начал наносить удары как руками, так и ногами на улице. Туда вышли очевидцы, затем занесли женщину в дом.

— Кто конкретно занёс погибшую в дом?

— Пока не будем конкретизировать. Тем не менее пока установлено, что в дом женщину занесли, в доме подозреваемый продолжил вести себя несоответствующим образом. Схватил её за волосы, наносил удары, вытолкал на улицу, где также продолжил наносить удары по телу и голове. После чего уже сбросил её в овраг, который расположен в непосредственной близости. Данных о том, в какой момент наступила смерть и когда она потеряла сознание, ещё нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти и выяснения иных обстоятельств дела.