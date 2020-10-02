Кровавая свадьба под Новосибирском. Следователи рассказали, как муж убил жену после регистрации в ЗАГСе

Следователи рассказали подробности убийства женщины в Чике
На этой неделе следователи задержали 33-летнего новосибирца, который забил до смерти свою 36-летнюю жену в день свадьбы. Трагедия произошла в селе Чик под Новосибирском. Руководитель межрайонного Коченёвского межрайонного Следственного отдела Кирилл Петрушин рассказал криминальному журналисту НГС Алёне Истоминой жуткие подробности этого дела — из-за чего мужчина начал избивать жену спустя несколько часов после регистрации брака и почему никто из гостей не заступился за женщину.
— За что мужчина был ранее судим?
— За разбой и убийство. За убийство он был судим ещё будучи несовершеннолетним. Но мы приговор суда пока не получили и не можем комментировать это.
— У них были дети? Она знала о его судимости?
— Ни у него, ни у неё нет детей. Естественно, о судимости погибшая женщина знала. Они познакомились, ещё когда он отбывал наказание в местах лишения свободы за предыдущие преступления. Своего отдельного места жительства у них не было — жили то в Чике с её родителями, то в Новосибирске у его матери.
— Как произошло убийство? Можете восстановить картину этого дня?
— Во сколько было время регистрации брака — я не подскажу. Но в течение дня они отмечали, распивали спиртные напитки по случаю свадьбы. И в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности, у него возникли неприязненные отношения к жене.Первоначально он начал наносить удары как руками, так и ногами на улице. Туда вышли очевидцы, затем занесли женщину в дом.
— Кто конкретно занёс погибшую в дом?
— Пока не будем конкретизировать. Тем не менее пока установлено, что в дом женщину занесли, в доме подозреваемый продолжил вести себя несоответствующим образом. Схватил её за волосы, наносил удары, вытолкал на улицу, где также продолжил наносить удары по телу и голове. После чего уже сбросил её в овраг, который расположен в непосредственной близости. Данных о том, в какой момент наступила смерть и когда она потеряла сознание, ещё нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти и выяснения иных обстоятельств дела.
— Что за ситуация была с ревностью? К кому он её приревновал?
— К одному из лиц, который присутствовал на этом празднике. Супругу показалось, что она некорректно себя повела, из-за чего произошёл скандал. Все остальные его слегка побаивались, поэтому вступиться пытались, но получали отпор.
— Много человек было на этой свадьбе?
— Общее количество вместе с потерпевшей и обвиняемым — восемь человек.
— Что произошло после того, как мужчина скинул женщину в овраг?
— В тот момент он находился в состоянии достаточно сильного алкогольного опьянения, один из гостей сообщил о произошедшем в полицию. На место приехали сотрудники Росгвардии, которые доложили о текущей обстановке и задержали его на месте. Из отдела полиции сообщение об убийстве передали нам, незамедлительно на место выехал следователь и заместитель руководителя отдела СК для проведения неотложных следственных действий.
— Когда приехала Росгвардия, то он сразу признался в убийстве?
— Да, он не отрицал. Ну и отрицать там было бесполезно. Он бил её долго, на глазах свидетелей и удары наносил в жизненно-важные органы — туловище, голову.
— Он раскаивается?
— Вину признал полностью в ходе следствия, а насчёт раскаяния — тут без комментариев, я лично не верю в это.
— В этом деле вас как следователя что-нибудь удивило?
— Каждое преступление индивидуально, несмотря на то, что это убийство относится к категории бытовых, но мотивы и у таких преступлений всегда разные. Что у людей в голове, что их побудило пойти на такой поступок, почему именно таким способом преступление было совершено? Всё индивидуально. Для нас тактика и методика сбора доказательной базы в таких делах примерно одинаковая. С учётом того, что этот мужчина уже ранее дважды отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления, то понятно, что на путь исправления он не встал, и, видимо, не собирался становиться.
— Вы сказали, что такие преступления относятся к категории бытовых. Они часто происходят на территории Коченёвского района?
— Они из года в год происходят, количество стабильно. Бывает, чуть больше или чуть меньше, но уровень всегда одинаков.
— Есть какой то действенный способ профилактики таких преступлений? Или это уже личная жизнь людей, куда не заглянешь?
— Меры профилактики применяются, но как искоренить это — непонятно. Органы полиции реагируют на домашнее насилие, сотрудники выезжают, составляют материалы по факту причинения побоев. Но если женщина живёт с этим человеком, значит её всё устраивает. Она не думает, что когда-то во время употребления алкоголя или просто в приступе злости человек можно перейти установленный предел и совершить тяжкое преступление.
— А по этой семье были раньше какие-то жалобы? Может быть, женщина уже обращалась в полицию?
— Нет, ни обращений в полицию, ни жалоб от соседей — ничего не было.
От редакции
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