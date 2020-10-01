Избил и скинул в овраг: под Новосибирском задержали подозреваемого в убийстве своей подруги

Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решаться вопрос о том, чтобы заключить его под стражу. Следственный комитет возбудил дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как пишет сообщество «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», у подозреваемого уже есть судимость:

— Девушка жила раньше в Оби, недавно стала жить в Чике, жила вместе с матерью в бараках возле железной дороги. Познакомилась с мужчиной, который находился в тюрьме. После того как он освободился, они решили расписаться, и в этот же день он её убил. Тело уволок через железную дорогу и выбросил в овраг. Всё, что я знаю, — цитирует слова подписчицы паблик.

Анастасия Кулешова также подтвердила, что между погибшей и подозреваемым были романтические отношения.

Если вы знали погибшую или её семью, у вас есть дополнительная информация об отношениях между ней и подозреваемым, напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00.