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Избил и скинул в овраг: под Новосибирском задержали подозреваемого в убийстве своей подруги

По версии следствия, её забили до смерти

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Тело женщины нашли в овраге в посёлке Чик

Тело женщины нашли в овраге в посёлке Чик

В овраге под Новосибирском нашли тело избитой женщины

В рабочем посёлке Чик Коченёвского района Новосибирской области обнаружили труп молодой женщины - по подозрению в убийстве задержан мужчина, с которым у неё близкие отношения.

— 29 сентября между 16 и 17 часами мужчина 1987 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи дома по улице Железнодорожной рабочего посёлка Чик Коченёвского района нанёс женщине 1984 года на почве личных неприязненных отношений множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, после чего оттащил к оврагу и скинул. От полученных травм женщина скончалась, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решаться вопрос о том, чтобы заключить его под стражу. Следственный комитет возбудил дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как пишет сообщество «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», у подозреваемого уже есть судимость:

— Девушка жила раньше в Оби, недавно стала жить в Чике, жила вместе с матерью в бараках возле железной дороги. Познакомилась с мужчиной, который находился в тюрьме. После того как он освободился, они решили расписаться, и в этот же день он её убил. Тело уволок через железную дорогу и выбросил в овраг. Всё, что я знаю, — цитирует слова подписчицы паблик.

Анастасия Кулешова также подтвердила, что между погибшей и подозреваемым были романтические отношения.

Если вы знали погибшую или её семью, у вас есть дополнительная информация об отношениях между ней и подозреваемым, напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00.

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следственный комитетубийство
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