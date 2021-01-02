«Скорость была километров 50»: на Первомайке школьница съехала с горки и разбилась насмерть

Днем 1 января в Новосибирске 9-летняя девочка погибла, катаясь с горки в Первомайском районе. Она ехала на плюшке по склону неподалёку от микрорайона «Весенний» и врезалась в металлические ограждения.



Источник НГС, знакомый с ситуацией рассказал, что девочка пошла кататься с дядей и братьями. Она разбилась насмерть, когда скатилась с горки.

— Они перешли реку Иня и залезли на горнолыжную базу. И там они пустили одну эту девочку на плюшке, скатиться со спуска. Там скорость была километров 50, и она на всей этой скорости на этой плюшке врезалась в металлическое ограждение подъемника. И всё. Погибла на месте, — рассказал подробности трагедии другой источник НГС.

