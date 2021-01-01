16-летний мальчик пропал в Калининском районе — он был в новогоднюю ночь в гостях и не вернулся домой

В пятницу, 1 января, в Калининском районе пропал подросток — 16-летний Денис Горлов был в новогоднюю ночь в гостях, а на следующий день не вернулся домой.



— По видеокамерам видно, что утром он действительно вышел из дома, где был в гостях, и пошел в направлении дома, но домой не пришел. Родители мальчика обратились к нам и в полицию. Он точно не «бегунок», такой случай с ним впервые, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

В полиции НГС подтвердили обращение матери мальчика.