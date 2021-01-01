16-летний мальчик пропал в Калининском районе — он был в новогоднюю ночь в гостях и не вернулся домой

16-летний мальчик не вернулся домой после новогодней ночи в Новосибирске
В пятницу, 1 января, в Калининском районе пропал подросток — 16-летний Денис Горлов был в новогоднюю ночь в гостях, а на следующий день не вернулся домой.
— По видеокамерам видно, что утром он действительно вышел из дома, где был в гостях, и пошел в направлении дома, но домой не пришел. Родители мальчика обратились к нам и в полицию. Он точно не «бегунок», такой случай с ним впервые, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
В полиции НГС подтвердили обращение матери мальчика.
— Заявление о пропаже подростка действительно было, наши сотрудники проводят оперативно-розыскные мероприятия, — представитель ГУ МВД по НСО Наталья Жуласова.
Рост мальчика 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. Денис был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, серые брюки, оранжевые ботинки, с собой у мальчика был черный рюкзак.
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В конце декабря мужчина-эпилептик без пальцев вышел из дома и пропал в Дзержинском районе.