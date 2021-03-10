«Сами разберемся, где нам жить», или Почему «Плющихинский» — не «гетто». Колонка старожила

Спор между теми, кто покупает квартиры в хрущевках у метро, и теми, кто уезжает в новые спальные районы, длится уже много лет и вряд ли когда-то закончится. Новосибирцы уже делились мнениями, почему лучше жить в таунхаусе, в далеком «спальнике» или в старом добром «хруще». Читательница НГС Екатерина Вешкурцева
Я живу на «Плющихинском» с 2006 года, фактически наша семья — старожилы. Мы поменяли здесь несколько квартир. Сначала жили на Высоцкого в «однешке», потом купили «двушку» тут же. Сейчас перебираемся в трехкомнатную на Виталия Потылицына, планируем перевезти сюда, на «Плющихинский», и маму из центра — рассматриваем вариант покупки однокомнатной квартиры в нашем микрорайоне, чтобы все были рядом.
Нас всегда устраивали планировки здешних квартир — они просторные и удобные, квадратные комнаты, большие прихожие — и цена (за такие деньги в городе ничего не купишь). Да, сдаются квартиры без ремонта, но мы с мужем всё делаем сами — покупаем только материалы.
Здесь соотношение цены и комфорта для нас самое оптимальное. В квартирах зимой всегда было тепло, во дворах оборудованные детские площадки, волейбольные и футбольные ограждения, экопокрытие площадок — они появляются с каждым годом всё больше и больше. Много места для парковки, после снегопадов снег чистится до асфальта и вывозится за пределы жилмассива. В том доме, где мы жили на Высоцкого и где сейчас живем, деревья уже выросли, зелени много. Недавно рядом с нами был сдан новый дом, а сосны уже высажены, двор не смотрится пустым или забитым машинами. В этом плане у меня как у жителя нет вопросов к жилмассиву. Сейчас цена на вторичку сильно выросла, так это и понятно, ведь микрорайон всё больше благоустраивается, дома обживаются и жить здесь не хуже, чем в других похожих жилмассивах. С улицы Высоцкого до центра ехать всего
Мне непонятна истерика, которая сейчас происходит по поводу нашего микрорайона. Почему его называют «гетто»? Считаю, что это слово употребляют люди, которые здесь не живут и никогда тут не были. Если посмотреть, что это слово означает, так это часть большого города для проживания меньшинств, а я, например, себя к ним не отношу. У нас обычная большая семья. Мы такие же жители Новосибирска, как и все остальные, кто живет в центре или в других микрорайонах. А я жила именно в центре, на улице Кропоткина, где вечная проблема с парковками, уборкой снега, площадки детские через двор, а может, и два. Жилье значительно дороже, планировки меньше. За эти деньги — только хрущевки с кухней в пять квадратных метров. И не факт, что дети будут ходить в хорошую школу. А у нас сейчас прекрасная школа — просторная, оборудованная по лучшим стандартам. Дети посещают кружки бесплатно, включая робототехнику (за нее платим всего тысячу рублей). Да, мы долго возили своих детей в детский сад на МЖК, но сейчас уже построили несколько корпусов детских современных садов, в которые уже встали на очередь с младшим ребенком.
То, что случилось во время пожара, конечно, разгильдяйство и прежде всего — со стороны районной администрации, я считаю. Кто и когда выдал разрешение на строительство этих ларьков? Кто контролирует пожарную безопасность этих киосков? В непосредственной близости находится жилой дом. Из-за них нельзя расширить дорогу, на которую ложится основная нагрузка. Непонятно, зачем пожарные перекрыли полностью проезжую часть утром и так надолго. Ведь это был коллапс! Неужели нельзя было тушить пожар, используя одну полосу движения? А где согласованность работы специальных служб? Почему спецтехника для уборки наледи, которая возникла после тушения пожара, приехала только спустя несколько часов? Почему о людях никто не подумал в этой ситуации? Дети в ужасную погоду (минус 25 с ветром) шли пешком в школы, детские сады, люди бросали машины и шли до трамвая на Гусинобродском шоссе. Почему перекрыли дорогу почти на 12 часов и никто не торопился? Потушили все еще в 9 утра, а движение открыли почти в четыре вечера.
Относительно дороги гнев людей совершенно правильный, администрация района должна быть первой, кто бы постоянно поднимал этот вопрос по поводу выезда с микрорайона, а не согласовывать размещение ларьков вдоль дороги, которую можно расширить. Мы приноровились выезжать за домами — оттуда нормальный проезд на Коминтерна и дальше в Дзержинский район. Но эта дорога не решает всех вопросов в часы пик, ведь выезжать приходится по дворам. Понятно, что нужно еще как минимум несколько дорог, чтобы людям было комфортно жить. Да хотя бы одну, которая соединяла бы Плющихинский микрорайон с улицей Кирова, ведь это альтернативный выезд. И отвечать за это должны органы власти прежде всего, а не застройщик и уже тем более не жители, которых обвиняют в том, что якобы не нужно здесь жить. Мы уж сами как-нибудь разберемся, где нам жить.
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