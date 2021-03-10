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Екатерина Вешкурцева

Главный библиотекарь МКУК ЦРБ им. Л.Н. Толстого
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Екатерина Вешкурцева

Главный библиотекарь МКУК ЦРБ им. Л.Н. Толстого

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«Сами разберемся, где нам жить», или Почему «Плющихинский» — не «гетто». Колонка старожила

Екатерина Вешкурцева живет здесь с 2006 года. И у нее есть много аргументов в защиту района, который любят ругать

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«Плющихинский» жилмассив — один из крупнейших районов Новосибирска. Его застройка началась в двухтысячных годах, сегодня здесь живут десятки тысяч человек

«Плющихинский» жилмассив — один из крупнейших районов Новосибирска. Его застройка началась в двухтысячных годах, сегодня здесь живут десятки тысяч человек

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Спор между теми, кто покупает квартиры в хрущевках у метро, и теми, кто уезжает в новые спальные районы, длится уже много лет и вряд ли когда-то закончится. Новосибирцы уже делились мнениями, почему лучше жить в таунхаусе, в далеком «спальнике» или в старом добром «хруще». Читательница НГС Екатерина Вешкурцева за 15 лет сменила несколько квартир в жилмассиве «Плющихинский», а теперь хочет перевезти сюда и маму. Почему жизнь тут ничем не хуже жизни в других районах города — сибирячка рассуждает в своей авторской колонке.

Я живу на «Плющихинском» с 2006 года, фактически наша семья — старожилы. Мы поменяли здесь несколько квартир. Сначала жили на Высоцкого в «однешке», потом купили «двушку» тут же. Сейчас перебираемся в трехкомнатную на Виталия Потылицына, планируем перевезти сюда, на «Плющихинский», и маму из центра — рассматриваем вариант покупки однокомнатной квартиры в нашем микрорайоне, чтобы все были рядом.

Нас всегда устраивали планировки здешних квартир — они просторные и удобные, квадратные комнаты, большие прихожие — и цена (за такие деньги в городе ничего не купишь). Да, сдаются квартиры без ремонта, но мы с мужем всё делаем сами — покупаем только материалы.

Здесь соотношение цены и комфорта для нас самое оптимальное. В квартирах зимой всегда было тепло, во дворах оборудованные детские площадки, волейбольные и футбольные ограждения, экопокрытие площадок — они появляются с каждым годом всё больше и больше. Много места для парковки, после снегопадов снег чистится до асфальта и вывозится за пределы жилмассива. В том доме, где мы жили на Высоцкого и где сейчас живем, деревья уже выросли, зелени много. Недавно рядом с нами был сдан новый дом, а сосны уже высажены, двор не смотрится пустым или забитым машинами. В этом плане у меня как у жителя нет вопросов к жилмассиву. Сейчас цена на вторичку сильно выросла, так это и понятно, ведь микрорайон всё больше благоустраивается, дома обживаются и жить здесь не хуже, чем в других похожих жилмассивах. С улицы Высоцкого до центра ехать всего 15–20 минут на машине, в часы пик я добираюсь около часа на автобусе до ГПНТБ.

Мне непонятна истерика, которая сейчас происходит по поводу нашего микрорайона. Почему его называют «гетто»? Считаю, что это слово употребляют люди, которые здесь не живут и никогда тут не были. Если посмотреть, что это слово означает, так это часть большого города для проживания меньшинств, а я, например, себя к ним не отношу. У нас обычная большая семья. Мы такие же жители Новосибирска, как и все остальные, кто живет в центре или в других микрорайонах. А я жила именно в центре, на улице Кропоткина, где вечная проблема с парковками, уборкой снега, площадки детские через двор, а может, и два. Жилье значительно дороже, планировки меньше. За эти деньги — только хрущевки с кухней в пять квадратных метров. И не факт, что дети будут ходить в хорошую школу. А у нас сейчас прекрасная школа — просторная, оборудованная по лучшим стандартам. Дети посещают кружки бесплатно, включая робототехнику (за нее платим всего тысячу рублей). Да, мы долго возили своих детей в детский сад на МЖК, но сейчас уже построили несколько корпусов детских современных садов, в которые уже встали на очередь с младшим ребенком.

Массив, по словам Екатерины, озеленен отлично. На фото <nobr class="_">справа —</nobr> та самая новая школа, про которую она рассказывает в своей колонке

Массив, по словам Екатерины, озеленен отлично. На фото справа — та самая новая школа, про которую она рассказывает в своей колонке

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То, что случилось во время пожара, конечно, разгильдяйство и прежде всего — со стороны районной администрации, я считаю. Кто и когда выдал разрешение на строительство этих ларьков? Кто контролирует пожарную безопасность этих киосков? В непосредственной близости находится жилой дом. Из-за них нельзя расширить дорогу, на которую ложится основная нагрузка. Непонятно, зачем пожарные перекрыли полностью проезжую часть утром и так надолго. Ведь это был коллапс! Неужели нельзя было тушить пожар, используя одну полосу движения? А где согласованность работы специальных служб? Почему спецтехника для уборки наледи, которая возникла после тушения пожара, приехала только спустя несколько часов? Почему о людях никто не подумал в этой ситуации? Дети в ужасную погоду (минус 25 с ветром) шли пешком в школы, детские сады, люди бросали машины и шли до трамвая на Гусинобродском шоссе. Почему перекрыли дорогу почти на 12 часов и никто не торопился? Потушили все еще в 9 утра, а движение открыли почти в четыре вечера.

Относительно дороги гнев людей совершенно правильный, администрация района должна быть первой, кто бы постоянно поднимал этот вопрос по поводу выезда с микрорайона, а не согласовывать размещение ларьков вдоль дороги, которую можно расширить. Мы приноровились выезжать за домами — оттуда нормальный проезд на Коминтерна и дальше в Дзержинский район. Но эта дорога не решает всех вопросов в часы пик, ведь выезжать приходится по дворам. Понятно, что нужно еще как минимум несколько дорог, чтобы людям было комфортно жить. Да хотя бы одну, которая соединяла бы Плющихинский микрорайон с улицей Кирова, ведь это альтернативный выезд. И отвечать за это должны органы власти прежде всего, а не застройщик и уже тем более не жители, которых обвиняют в том, что якобы не нужно здесь жить. Мы уж сами как-нибудь разберемся, где нам жить.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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квартиры в Новосибирске
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