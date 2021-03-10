«Сами разберемся, где нам жить», или Почему «Плющихинский» — не «гетто». Колонка старожила

Я живу на «Плющихинском» с 2006 года, фактически наша семья — старожилы. Мы поменяли здесь несколько квартир. Сначала жили на Высоцкого в «однешке», потом купили «двушку» тут же. Сейчас перебираемся в трехкомнатную на Виталия Потылицына, планируем перевезти сюда, на «Плющихинский», и маму из центра — рассматриваем вариант покупки однокомнатной квартиры в нашем микрорайоне, чтобы все были рядом.

Нас всегда устраивали планировки здешних квартир — они просторные и удобные, квадратные комнаты, большие прихожие — и цена (за такие деньги в городе ничего не купишь). Да, сдаются квартиры без ремонта, но мы с мужем всё делаем сами — покупаем только материалы.