Лицо, демонстрирующее плакат. Как новосибирцы дискредитировали армию России и какие наказания получали — исследование НГС

Сколько решений вынесли суды Новосибирска

Статью 20.3.3 можно назвать новой в Кодексе об административных правонарушениях. Практически сразу после объявления о начале спецоперации Госдума предложила внести поправки в Кодекс и ввести наказание за дискредитацию ВС РФ. 4 марта эти поправки приняли сразу во втором и третьем чтениях, затем так же быстро их одобрил Совет Федерации, и, наконец, закон об их внесении подписал президент Владимир Путин.



В принятых поправках указано, что наказывать физлиц, а также должностных и юридических лиц будут не только за любые публичные действия «направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», но и за призывы к воспрепятствованию использования армии в этих целях. За правонарушение полагается наказание в виде штрафа — для физлиц его размер составляет от 30 до 50 тысяч рублей.