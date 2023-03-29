Лицо, демонстрирующее плакат. Как новосибирцы дискредитировали армию России и какие наказания получали — исследование НГС

В марте 2022 года в России ввели административную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ (
Сколько решений вынесли суды Новосибирска
В принятых поправках указано, что наказывать физлиц, а также должностных и юридических лиц будут не только за любые публичные действия «направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», но и за призывы к воспрепятствованию использования армии в этих целях. За правонарушение полагается наказание в виде штрафа — для физлиц его размер составляет от 30 до 50 тысяч рублей.
Как показало изучение решений, опубликованных на сайтах районных судов Новосибирска, людей наказывают за правонарушения, даже если они были совершены до принятия
— Выложила на своей странице во «ВКонтакте» фотографию надписи на листе (которую она сама написала) «нет ***, не молчите»; этот призыв относился к тому, чтобы не допустить начала ядерной войны, так как она боится ядерного облучения, поскольку родилась в <…>, где был очень высокий уровень радиации, — приводятся ее показания в решении Советского районного суда.
Доводы женщины о том, что пост был опубликован до введения статьи о дискредитации армии, суд не принял, поскольку административное правонарушение является «длящимся» и днем его обнаружения считается день, когда должностное лицо его выявило.
Всего же сайты районных судов Новосибирска в период с 6 марта 2022 года по 16 марта 2023 года рассмотрели 65 дел о дискредитации и опубликовали 49 постановлений по статье
Из 65 постановлений лишь по пяти приняты решения о прекращении административных производств. Так, в первом случае Железнодорожный суд прекратил дело Дарьи Пирожковой из-за истечения сроков давности привлечения к административной ответственности, который составляет три месяца (дело о публикации поста во «ВКонтакте»), во втором случае этот же суд — из-за неправильно составленного протокола в отношении Алексея Мананникова (дело о репосте во «ВКонтакте»). Причем затем за другой факт аналогичного правонарушения Мананников был осужден. Также Центральный районный суд не обнаружил состава правонарушения в действиях Алексея Узуна, вышедшего на площадь с плакатом.
— Из содержания надписи на его плакате «Не за такое будущее мой дед воевал» не следует, что указанная надпись каким-либо образом обращена на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, поскольку слово «будущее» означает гипотетический отрезок времени, множество событий, которые еще не произошли, но могут произойти в любых сферах общественной жизни и не предполагает обращение данного плаката именно на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в каких-либо целях, — посчитал суд.
Одно дело прекращено в Ленинском районном суде, но текст решения не выложен.
Пятый прекращенный протокол — в отношении депутата горсовета Хельги Пироговой. Основанием стало то, что за эти же действия ее решили привлечь к уголовной ответственности. По закону и административная, и уголовная ответственность за одни и те же нарушения закона наступить не может. Сама Пирогова после возбуждения дела покинула Россию.
Наиболее распространенной формой дискредитации российской армии в Новосибирске стали надписи на плакатах и публикации в соцсетях. Чаще всего нарушителям назначали штраф в размере 30 тысяч рублей. Максимальный при этом штраф составил 50 тысяч рублей, минимальный — 15 тысяч рублей. На такую сумму оштрафовали двух нетрезвых кладовщиков, выкрикивавших лозунги в баре (суд учел раскаяние и скромную зарплату), и женщину-пенсионерку, ветерана труда, вышедшую с плакатом против мобилизации. Оплачивать штрафы в таких делах полагается в течение 60 дней после вынесения постановления.
Плакаты и листовки
Дискредитирующими российскую армию новосибирские суды признавали не только плакаты с однозначными высказываниями («Нет ***», «Мы хотим ***», «Остановите ***»), но и весьма абстрактные суждения.
Так, по 30 тысяч рублей штрафа Центральный районный суд назначил мужчинам, один из которых держал на площади плакат с цитатой Виктора Гюго, а второй — плакат со стихотворением украинского аспиранта-математика Константина Ольмезова. В обоих случаях суд счел, что эти действия «направлены на дискредитацию и призыв к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в ДНР и ЛНР в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
В отдельных случаях суды прибегали к заключению экспертов-лингвистов. Как, например, в деле Вероники Разумовой, оштрафованной на 30 тысяч рублей за плакат с дискредитирующей надписью.
— Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России, в тексте плаката «*** нет оправданий» не содержится речевых указаний на цели осуществления действий Вооруженными силами Российской Федерации на территории ДНР и ЛНР, а также высказываний, в которых негативно оцениваются действия Вооруженных сил Российской Федерации. <….> Вместе с тем простая структура текста и отсутствие в тексте плаката речевых указаний на негативную оценку действий Вооруженных сил Российской Федерации само по себе не исключает выражения
Окончательно он пришел к выводу, что «лицо, демонстрирующее плакат, по существу заявляет о том, что цели поддержания международного мира и безопасности, заявленные государством при проведении СВО, являются прикрытием истинных намерений проведения такой операции, тем самым дискредитируя использование Вооруженных сил».
В деле Марка Селезнева, вышедшего на площадь с бело-сине-белым флагом, Центральный районный суд обратился к помощи «Википедии»:
— При входе в интернет интернет-ресурс раскрывает значение символики флага бело-сине-белого цвета, а также историю его создания. В частности, в данном интернет-ресурсе указано, что бело-сине-белый флаг — символ оппозиции российского вторжения на Украину в 2022 году, который использовался российскими антивоенными протестующими. Флаг имеет широкую популярность протестующих, которые выступают против войны. Бело-сине-белый флаг имеет официальный сайт, где он описывается как «Флаг Прекрасной России будущего» и «Символ свободы и мира», — говорится в решении суда (тут и далее цитаты решений приведены дословно. — Прим. ред.).
Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Еще на 30 и 45 тысяч рублей оштрафовали Марину Цурмаст, расклеивавшую листовки с названиями украинских городов на передвижную выставку, которая была посвящена присоединению Крыма, и Евгения Шмидта, разбрасывавшего в Нарымском сквере листовки, в которых выступал против мобилизации и СВО.
Наклейки и надписи
Порой речь шла о, казалось бы, не таких бросающихся в глаза правонарушениях, как высказывания на плакатах. В июле 2022 года возле кофейни в Советском районе прохожий помог выявить правонарушение, о чем сообщил в полицию, — свидетель рассказал, что заметил у «подозрительной женщины» наклейку на ноутбуке с детьми и надписями. Содержание этой надписи суд не привел, но пришел к выводу, что оно является дискредитирующим. Женщину оштрафовали на 35 тысяч рублей.
На чуть меньшую сумму — 30 тысяч рублей — Кировский районный суд оштрафовал автомобилиста, приклеившего на багажник своего авто наклейку, которой «искажал и дискредитировал задачи по исполнению Вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации и сами Вооруженные силы РФ».
Сразу два штрафа в размере 30 тысяч рублей каждый получил Константин Зиновьев, оставивший в лифте надписи против мобилизации.
— Указанный лозунг используется в микроблогах, социальных сетях, а также на плакатах в период проведения публичных акций, противниками вышеуказанной специальной военной операции и частичной мобилизации в качестве хештега, целью которого является публичное распространение ложных утверждений об использованиях Вооруженных сил Российской Федерации на Украине с целью вторжения и ведения войны с его гражданским населением посредством полного или частичного уничтожения, — решил Центральный районный суд.
Конфликты
Иногда дискредитирующие ВС России высказывания появлялись в ходе конфликтов.
Центральный районный суд постановил взыскать с Алены Чумаковой 35 тысяч штрафа за то, что летом 2022 года она вышла с сине-желтым флагом к выходу станции метро «Красный проспект» и выкрикивала лозунги. Об этом заявили очевидцы, с которыми, по словам женщины, у нее произошел конфликт.
— Они выходили из метро «Красный проспект» и обратили внимание на женщину, которая держала в руках ткань, символизирующую флаг Украины (в голубом и желтом цветах), над головой, которая кричала «Слава ***», «Русские ***», «Китайцы всех русских ***».
Алена Чумакова утверждала, что ее высказывания были неправильно переданы, а сами молодые люди ее оскорбляли, но суд ее доводы отклонил, поскольку «они не влекут освобождение
Еще один конфликт, выявивший правонарушение, случился в октябре 2022 года в лесополосе Советского района, где размещался лагерь мобилизованных. По словам Оксаны Бабенко, она, вооружившись телефоном, пошла посмотреть, что именно там происходит. Здесь у нее и возник конфликт с призванными мужчинами.
— Он находился на территории лесного массива, где в составе мобилизованных групп проходил тактические занятия, и при выходе из лесного массива им навстречу шла женщина, одетая в серое пальто и зеленую шапку, типа берет; в руках у нее был телефон; она предположительно вела видеозапись, произносила такие слова, как: «Вы как фашисты с зелеными повязками», на что они ей ответили, что у них ведутся тактические занятия, так как они едут участвовать в специальной военной операции на Украину, на что она ответила: «Чтоб вы не вернулись с Украины! Чтоб вы все сдохли!» — приводит Советский райсуд показания одного из свидетелей.
Сама женщина на заседании говорила, что таких фраз не произносила, но суд посчитал ее нарушившей КоАП. Ей назначили 30 тысяч рублей штрафа.
Александра Скачкова Советский суд наказал 50 тысячами рублей штрафа за повторное нарушение — он выложил у себя на странице во «ВКонтакте» публикацию с заголовком «Исповедь нацпредателя». В суде он заявил, что речь не может идти о дискредитации, поскольку это его «рассуждения по поводу исторического пути». Суд его доводы не принял, и решив, что тот зарабатывает достаточно (около 60 тысяч рублей в месяц) и не имеет иждивенцев, назначил ему максимальное наказание.
Столько же должна выплатить по решению Центрального суда Регина Петроченко, которая, как решил суд, призывала через Telegram людей выйти на всероссийскую антивоенную акцию.
Достаточно строго наказали Сергея Осипенко — ему назначили 40 тысяч штрафа. Как говорится в постановлении Дзержинского районного суда, мужчина разместил в соцсети «Одноклассники» «материалы, содержащие ложную информацию о ходе мобилизации в РФ и сведения о способах возможной сдачи российских военнослужащих в плен ВСУ». Эти материалы суд назвал дискредитирующими и «искажающими задачи» ВС России. В опубликованном постановлении также содержится информация о переписке Сергея Осипенко с пользователями соцсети на украинском языке и его подписке в Телеграме на 30 каналов, в том числе украинских.
Скандирование лозунгов
Это еще одна группа правонарушений, выявить которые во многом помогали бдительные горожане. Так, летом 2022 года соседи многоэтажки в Кировском районе услышали под окнами выкрики «Слава ***», о чем незамедлительно сообщили в полицию. Один из соседей сделал замечание мужчинам, а также сообщил собственнику квартиры, сдающему жилье девушке, к который и пришли парни.
— Все вышеуказанные действия он делал только из-за того, что он против спецоперации, а также по причине нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Он осознавал, что своими действиями дискредитировал использование Вооруженных сил Российской Федерации. Вину осознает, в содеянном раскаивается,— приводит Кировский районный суд показания одного из правонарушителей.
Им обоим назначили по 30 тысяч рублей штрафа.
Три свидетеля помогли выявить правонарушение в Железнодорожном районе, недалеко от вокзала — там, где Наталья Ключникова записывала видеообращение. Его она затем разместили у себя в соцсетях.
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Ее оштрафовали на 45 тысяч рублей (с учетом ранее совершенного «однородного правонарушения»).
Антона Мясникова и Константина Василенко поймали на месте правонарушения сами полицейские, проводившие операцию «Тихий центр» на улице Ленина. Они услышали лозунг «Слава ***» и увидели, как двое мужчин делают нацистское приветствие. Позже в суде Антон Мясников признает вину и заявит, что лозунг выкрикнул именно он, его товарищ — Константин Василенко — объяснит, что сам ничего не выкрикивал. Суд к этому доводу не прислушается:
— Пояснения ВКЛ о том, что он не выкрикивал лозунг, расцениваю как способ защиты с целью избежать ответственности.
В итоге признавшего вину мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей, а его товарища — на 32 тысячи рублей.
Перформансы и акции
Вышедшей после объявления мобилизации на площадь Валерии Васильевой, испачканной красной краской, суд назначил 30 тысяч штрафа.
— Использовала средство наглядной агитации в виде плаката с надписью «Вставай, страна огромная!», при этом одежда, волосы и лицо были испачканы красителем красного цвета, тем самым искажала и дискредитировала задачи по исполнению Вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации и сами Вооруженные силы РФ, — пришел к выводу Центральный районный суд.
Дважды был оштрафован Станислав Карзанов. В начале апреля он облил крыльцо мэрии краской синего и желтого цветов, а спустя 10 дней написал на асфальте оценочное суждение о мэре Новосибирска в тех же цветах.
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— Обстоятельств, вынуждающих
При назначении наказания суд учел, что мужчина занимает должность гендиректора и оштрафовал его на 30 и 48 тысяч рублей соответственно.
Недавно Владимир Путин подписал законопроект о наказании до семи лет лишения свободы за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и до