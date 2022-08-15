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Суд в Новосибирске закрыл административное дело о дискредитации ВС против депутата Хельги Пироговой

Это связано с возбуждением уголовного дела

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Сейчас депутат находится за границей

Сейчас депутат находится за границей

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В Центральном районном суде Новосибирска прекратили производство по делу об административном правонарушении в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой.

Дело возбуждали по статье 20.3.3 часть 1 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов России и ее граждан.

— Вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, — говорится в карточке дела на сайте Центрального районного суда.

В качестве обоснования такого решения указано, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В июле глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после высказывания Хельги Пироговой в соцсети о погибших военных. На следующий день депутата задержали, а ее коллега Антон Картавин рассказал, что женщина беременна. Позже ночью ее отпустили.

22 июля стало известно, что следователи завели на Хельгу Пирогову уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). После этого депутат покинула Россию.

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