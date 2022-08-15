Суд в Новосибирске закрыл административное дело о дискредитации ВС против депутата Хельги Пироговой

22 июля стало известно, что следователи завели на Хельгу Пирогову уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). После этого депутат покинула Россию.