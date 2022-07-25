Новосибирский депутат Хельга Пирогова покинула Россию после возбуждения уголовного дела о фейках

В ночь на 22 июля Пирогову задерживали полицейские в Новосибирске. Депутата отвезли в отдел, спустя несколько часов отпустили, составив в отношении нее протокол о дискредитации Вооруженных Сил РФ ( ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

