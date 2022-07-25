Новосибирский депутат Хельга Пирогова покинула Россию после возбуждения уголовного дела о фейках
Коллеги Пироговой заявили, что депутат уехала в Грузию
Депутат Совета депутатов Новосибирска Хельга Пирогова уехала из страны после возбуждения в отношении нее уголовного дела о распространении «ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ».
— Да, Хельга уехала за границу и сейчас находится на территории Грузии, — заявила в беседе с журналистом НГС депутат новосибирского Горсовета Светлана Каверзина.
Коллеги Пироговой по объединению «Коалиция Новосибирск 2020» в своем Telegram-канале отметили, что у депутата был выбор «либо бежать, либо садиться в тюрьму». При этом они подчеркнули, что Пирогова будет «продолжать работать в обычном режиме», но «теперь удаленно».
Известный редакции номер Хельги Пироговой не доступен.
Начальник пресс-центра Совета депутатов города Новосибирска Елена Рогова в беседе с журналистом НГС заявила, что Хельга Пирогова может исполнять функции депутата Совета депутатов «пока нет решения суда, пока с нее не сняты полномочия».
— Принимать участие в заседаниях совета удаленно не возможно, поэтому она (Пирогова) их пропустит. На округах таким образом, возможно, есть возможность работать, но ни в заседаниях комиссии, ни в заседаниях сессии участвовать не получится, — подчеркнула Рогова.
По данным следствия, 15 июля 2022 года депутат Совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова «в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных Сил России».
На комментарий обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин после того, как 18 июля первый заместитель председателя Законодательного собрания НСО Андрей Панферов опубликовал открытое письмо. 22 июля по поручению Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по
В ночь на 22 июля Пирогову задерживали полицейские в Новосибирске. Депутата отвезли в отдел, спустя несколько часов отпустили, составив в отношении нее протокол о дискредитации Вооруженных Сил РФ (
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