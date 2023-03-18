Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев

Статья о дискредитации ВС РФ появилась в российском Уголовном кодексе в начале марта 2022 года и распространялась только на дискредитацию военных. А к концу февраля этого года в России по этой статье возбудили 152 уголовных дела, треть из них дошла до суда, вынесено 16 приговоров.



В январе 2023 года с просьбой принять поправки в закон о дискредитации к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращался руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он предлагал приравнять к военнослужащим добровольцев и ранее осужденных и заявлял, что «есть отдельные СМИ, блогеры и телеграм-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией» — а это, в свою очередь, «помогает врагам государства».

