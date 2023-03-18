Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев

Владимир Путин подписал законопроект о наказании до семи лет лишения свободы за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и до 15 лет — за фейки. В обновленном виде документ защищает не только военнослужащих, но и добровольцев, и участников ЧВК «Вагнер».
Новый закон выглядит так:
- штраф до пяти миллионов рублей (в действующей редакции — до одного миллиона рублей);
- штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет;
- исправительные или принудительные работы до пяти лет;
- до пяти лет лишения свободы за преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности (в действующей редакции — до трех лет);
- до семи лет лишения свободы, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам (сейчас — до 5 лет лишения свободы).
Что до ужесточения наказания за фейки о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ), принятый законопроект предполагает до 15 лет лишения свободы за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Статья о дискредитации ВС РФ появилась в российском Уголовном кодексе в начале марта 2022 года и распространялась только на дискредитацию военных. А к концу февраля этого года в России по этой статье возбудили 152 уголовных дела, треть из них дошла до суда, вынесено 16 приговоров.
В январе 2023 года с просьбой принять поправки в закон о дискредитации к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращался руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он предлагал приравнять к военнослужащим добровольцев и ранее осужденных и заявлял, что «есть отдельные СМИ, блогеры и телеграм-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией» — а это, в свою очередь, «помогает врагам государства».