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На проект продления улицы Кирова выделили 33 млн рублей — ее протянут до Ключ-Камышенского плато

Сейчас власти ищут подрядчика

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Сроки строительства дороги неизвестны

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В Новосибирске ищут подрядчика, который разработает проект продления улицы Кирова от Выборной до улицы Ключ-Камышенское плато. Максимальная стоимость работ составляет 33 423 752 рублей.

Информацию о поиске исполнителя опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Управление дорожного строительства» Новосибирска, средства на работы выделят из городского бюджета на 2024 год.

— Подрядчик обязуется выполнить работы по проведению инженерных изысканий, разработке проекта планировки с проектом межевания линейного объекта, проектной документации по объекту, — говорится в проекте контракта.

Протяженность дороги составит около 3 километров, на ней будет не менее шести полос. В проекте должны предусмотреть мост через реку Камышенка.

Заявки на участие в торгах принимают до 12 января. Подрядчик должен подготовить проект до 16 декабря 2024 года. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, в какие сроки планируется продлить дорогу.

В Октябрьском районе также собираются построить дорогу на улице Доватора, чтобы исправить транспортную ситуацию на МЖК и Плющихинском жилмассиве. НГС выяснял, действительно ли новая дорога может помочь справиться с пробками.

Осенью стало известно, что в Новосибирске планируют разработать проект продления Красного проспекта до жилмассива Родники. Предполагается, что дорога пройдет через территорию аэропорта «Северный».

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