На проект продления улицы Кирова выделили 33 млн рублей — ее протянут до Ключ-Камышенского плато

В Новосибирске ищут подрядчика, который разработает проект продления улицы Кирова от Выборной до улицы Ключ-Камышенское плато. Максимальная стоимость работ составляет 33 423 752 рублей.
Информацию о поиске исполнителя опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Управление дорожного строительства» Новосибирска, средства на работы выделят из городского бюджета на 2024 год.
— Подрядчик обязуется выполнить работы по проведению инженерных изысканий, разработке проекта планировки с проектом межевания линейного объекта, проектной документации по объекту, — говорится в проекте контракта.
Протяженность дороги составит около 3 километров, на ней будет не менее шести полос. В проекте должны предусмотреть мост через реку Камышенка.
Заявки на участие в торгах принимают до 12 января. Подрядчик должен подготовить проект до 16 декабря 2024 года. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, в какие сроки планируется продлить дорогу.
В Октябрьском районе также собираются построить дорогу на улице Доватора, чтобы исправить транспортную ситуацию на МЖК и Плющихинском жилмассиве. НГС выяснял, действительно ли новая дорога может помочь справиться с пробками.
Осенью стало известно, что в Новосибирске планируют разработать проект продления Красного проспекта до жилмассива Родники. Предполагается, что дорога пройдет через территорию аэропорта «Северный».