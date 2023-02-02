Улицу Кирова продлят до Ключ-Камышенского плато в Новосибирске в рамках масштабной реконструкции

Автомобильную дорогу по улице Кирова продлят от Выборной до Ключ-Камышенского плато к 30 апреля 2024 года. Об этих планах изданию «РБК-Новосибирск» рассказали в городской администрации.
— Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ планируется заключить до 15 мая 2023 года, — цитирует РБК пресс-службу мэрии.
Стоимость реконструкции пока неизвестна: сначала нужно закончить экспертизу проекта.
НГС обсудил планы мэрии с председателем регионального отделения Федерации автовладельцев России Вячеславом Ашурковым.
— Улица Выборная давным-давно не справляется со своей задачей. Ключ-Камышенское плато обрастает новыми микрорайонами, а дорожная инфраструктура не развивается. Идея реконструкции улицы для большей пропускной способности неплохая, — сказал Ашурков.
Вместе с тем в регионе есть и более важные транспортные проблемы, требующие незамедлительного решения, считает эксперт.
— На мой взгляд, намного важнее для региона построить двухуровневую транспортную развязку на Матвеевке, чем реконструировать Кирова — Выборную. Об этом говорится городскими и областными властями с 2012 года, а подвижек никаких нет, — добавил Вячеслав Ашурков.
В конце января стало известно, что новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево откроют в феврале. Строительство планировалось завершить до конца 2022 года, но сроки сдвинулись.