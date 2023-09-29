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Протянут ли Красный проспект до Родников? Отвечает мэрия Новосибирска

Пока сроки строительства неизвестны

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Дорога пройдет по территории аэропорта Северного

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Для продления Красного проспекта до жилмассива Родники подготовят проект. Задание для него разработало новосибирское предприятие «Метро Мир». Сроки строительства неизвестны. Об этом НГС сообщили в мэрии Новосибирска.

Техническое задание отправят застройщику АО ХК «Сибирский деловой союз». Компания профинансирует проектно-изыскательские работы.

АО ХК СДС («Сибирский деловой союз») — холдинговая компания, штаб-квартира расположена в Кемерове. Дочерние структуры холдинга занимаются добычей и реализацией угля, химической и машиностроительной промышленностью, сельским хозяйством, пищевым производством и торговыми сетями.

— Перспективное продление Красного проспекта от улицы Аэропорт до улицы Мясниковой предусмотрено решениями Генерального плана города Новосибирска со сроком реализации до 2030 года, — рассказали НГС в департаменте строительства и архитектуры мэрии.

В пресс-центре мэрии уточнили, что муниципальное предприятие «Метро Мир» подготовило техническое задание на разработку проекта строительства дороги от Красного проспекта до улицы Краузе. Она должна пройти через территорию аэропорта «Северный».

— Учитывая, что выполнение работ по строительству продолжения Красного проспекта бюджетом города Новосибирска на 2023 — 2025 годы не предусмотрено, на сегодняшний день не определен источник финансирования, возможные инвесторы, стоимость строительства, — сообщил пресс-центр.

Также сейчас неизвестно, кто выступит заказчиком строительства дороги. В прошлом году мэр Анатолий Локоть говорил, что продление Красного проспекта зависит от планов застройщика.

Городской аэропорт закрыли в 2011 году. В июне 2021 года группа «СДС» получила разрешение на строительство первого дома в этом районе. Как выглядит концепция развития этой территории, читайте в материале Лизы Пичугиной.

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