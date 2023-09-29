Протянут ли Красный проспект до Родников? Отвечает мэрия Новосибирска

Для продления Красного проспекта до жилмассива Родники подготовят проект. Задание для него разработало новосибирское предприятие «Метро Мир». Сроки строительства неизвестны. Об этом НГС сообщили в мэрии Новосибирска.
Техническое задание отправят застройщику АО ХК «Сибирский деловой союз». Компания профинансирует проектно-изыскательские работы.
АО ХК СДС («Сибирский деловой союз») — холдинговая компания, штаб-квартира расположена в Кемерове. Дочерние структуры холдинга занимаются добычей и реализацией угля, химической и машиностроительной промышленностью, сельским хозяйством, пищевым производством и торговыми сетями.
— Перспективное продление Красного проспекта от улицы Аэропорт до улицы Мясниковой предусмотрено решениями Генерального плана города Новосибирска со сроком реализации до 2030 года, — рассказали НГС в департаменте строительства и архитектуры мэрии.
В пресс-центре мэрии уточнили, что муниципальное предприятие «Метро Мир» подготовило техническое задание на разработку проекта строительства дороги от Красного проспекта до улицы Краузе. Она должна пройти через территорию аэропорта «Северный».
— Учитывая, что выполнение работ по строительству продолжения Красного проспекта бюджетом города Новосибирска на 2023 — 2025 годы не предусмотрено, на сегодняшний день не определен источник финансирования, возможные инвесторы, стоимость строительства, — сообщил пресс-центр.
Также сейчас неизвестно, кто выступит заказчиком строительства дороги. В прошлом году мэр Анатолий Локоть говорил, что продление Красного проспекта зависит от планов застройщика.
Городской аэропорт закрыли в 2011 году. В июне 2021 года группа «СДС» получила разрешение на строительство первого дома в этом районе. Как выглядит концепция развития этой территории, читайте в материале Лизы Пичугиной.