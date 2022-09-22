Ремонт дорог, вырубка деревьев и метро: Анатолий Локоть отвечает на вопросы жителей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня отвечает на вопросы жителей. Прямой эфир идет на канале «ОТС» с 15:00.



Отремонтировали ли все запланированные дороги? Почему в городе вырубают деревья и когда продолжат строить метро? Эти и другие важные вопросы жители прислали заранее.

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