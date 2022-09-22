Ремонт дорог, вырубка деревьев и метро: Анатолий Локоть отвечает на вопросы жителей
Ведем текстовую трансляцию беседы
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня отвечает на вопросы жителей. Прямой эфир идет на канале «ОТС» с 15:00.
Отремонтировали ли все запланированные дороги? Почему в городе вырубают деревья и когда продолжат строить метро? Эти и другие важные вопросы жители прислали заранее.
Мы ведем текстовую расшифровку беседы. Если вам неудобно читать ее здесь, то переходите в наш Telegram-канал. Не забудьте подписаться.
О развязке на Матвеевке.
— Документация на двухуровневую развязку разработана. Мы надеемся получить федеральную поддержку. Весь вопрос в прохождении экспертизы. Там есть один вопрос. Это достаточно большая площадь и уклон такой, что вовремя дождей и таяния снегов собирается много воды. И их нужно направить в ливневую канализацию. И куда ее отправить? В Обь нельзя, потому что ниже находятся ковши для забора воды Горводоканала. Требуется коллектор — 5 километров, это серьезные вложения. Принято решение разделить эти вопросы. Надеемся, что в следующем году мы приступим к реализации этого проекта.
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О названиях улиц.
— У нас практика в городе — не злоупотреблять переименованием. И у нас много безымянных улиц. Мы внимательно относимся к тому, чтобы увековечить героев, которые защищают Донбасс.
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Улицы Котовского и Писарева в перспективном плане ремонта дорожного покрытия.
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Про ремонт дорог Анатолий Локоть сообщил, что средств выделяется с каждым годом больше и сейчас продолжается работа на объектах.
— Впервые в этом году мы ввели помимо ведомственного контроля — независимый, — подчеркнул мэр.
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— Износ теплосетей в нашем городе высокий. Мы даже вынуждены были очень подробный мониторинг состояния с компанией СГК и раскрасить в три цвета. Красный — совершенно изношенные, желтые — зона более-менее уверенного теплоснабжения, зеленая — аварий практически нет.
Большую часть занимает красный цвет. Мы вошли в ценовую зону, и этим летом благодаря этому существенно расширился фронт работ — в шесть раз. Это мешает в летнее время, но это дает свой результат. За 10 лет с СГК планируем вложить 20 миллиардов рублей в ремонты.
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Мэра спросили, как он похудел.
— Я всегда вспоминаю ответ Майи Плисецкой на подобный вопрос: «Зашейте рот».
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Об озеленении Новосибирска — вхождение в топ Роскосмоса.
— Одно из генеральных направлений — создание зеленых зон. Создаем ряд новых зеленых зон в каждом районе, — объяснил мэр.
При этом за последние дни в городе резко ухудшилось качество воздуха. Жалуются и на левом берегу на неприятный запах.
— Бывает такое при безветрии. Автомобили и промышленные предприятия относятся к основному источнику загрязнений. Стоит только ветру подуть, и ситуация разрешается. Источник неприятного запаха в левобережье вне города — и его все знают. Мы с ним боремся. И один из инструментов — озеленение.
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О частичной мобилизации.
— Я очень серьезно отношусь к тому, что сказано президентом. Думаю, многие ждали подобных решений. Речь должна идти не только о военной мобилизации. Речь идет больше, как мне кажется, о внутренней мобилизации, о моральной мобилизации всего народа. Ситуация серьезная. Вся Европа против нас встала во главе с США. Серьезное обращение президента, — отметил Анатолий Локоть. — Я призвал бы всех внимательно отнестись к этому обращению и ответственно.
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Эфир начался с обсуждения митинга-концерта в Центральном парке. Он пройдет завтра, 23 сентября в 12:00.
— Это общегородской митинг-концерт. Посвящен патриотической теме. Думаю, что наши воины услышат и им важно увидеть нашу поддержку, — отметил мэр.
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Эфир начнется совсем скоро. А какой вопрос вы бы задали мэру?
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