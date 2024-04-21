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Криминал Девушка с братом накинулись с ножами: под Новосибирском мужчина зарезал знакомого — видео конфликта

Девушка с братом накинулись с ножами: под Новосибирском мужчина зарезал знакомого — видео конфликта

Погибшим оказался 25-летний местный житель

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Убийство произошло в ночь на 21 апреля

В селе Кыштовка Новосибирской области произошло убийство 25-летнего мужчины. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 21 апреля.

Как рассказала НГС местная жительница Маргарита, участников конфликта было как минимум пять человек.

— Девушка с братом накинулись с ножами на трех парней. Одного ранили смертельно, двух других изрезали, — рассказала НГС Маргарита.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту сообщили, что причиной конфликта стала бытовая ссора. 27-летний мужчина взял нож и напал с ним на 25-летнего парня. Пострадавший получил ранения жизненно-важных органов. Его доставили в больницу, но там мужчина умер от полученных травм.

— Следователем произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, с целью установления причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказали в ведомстве.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч.1. ст. 105 УК РФ). В ближайшее следователи намерены обратиться в суд для избрания меры пресечения задержанному.

Ранее в Новосибирске произошло нападение на председателя гаражного кооператива. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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