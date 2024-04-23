«У неё будет суд сегодня»: за что задержали «Машу-уголовницу», втянутую в смертельную драку в новосибирском селе

Источник: «Мужское/Женское»











Марию Ерощенко из Кыштовского района Новосибирской области, сестру подозреваемого в убийстве местного жителя, задержали на сутки за несоблюдение условий административного надзора: ранее сибирячка была судима. Об этом 23 апреля журналисту НГС сообщил сын многодетной матери.



— По делу она не подозреваемая, у неё будет суд сегодня, — уточнил собеседник.

В СУ СКР по Новосибирской области НГС сообщили, что сегодня в течение дня изберут меру пресечения Эдуарду Ерощенко — его подозревают в убийстве Сергея П.

Ранее НГС писал, что в Кыштовском районе 21 апреля между местными жителями случился конфликт. Один из участников напал на 25-летнего знакомого с ножом — пострадавший скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Выяснилось, что в драке участвовала Мария Ерощенко, мать шестерых детей, которая получила известность как «Маша-уголовница» после шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале».