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Криминал «У неё будет суд сегодня»: за что задержали «Машу-уголовницу», втянутую в смертельную драку в новосибирском селе

«У неё будет суд сегодня»: за что задержали «Машу-уголовницу», втянутую в смертельную драку в новосибирском селе

Её брата сегодня могут арестовать за убийство

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Марию Ерощенко из Кыштовского района Новосибирской области, сестру подозреваемого в убийстве местного жителя, задержали на сутки за несоблюдение условий административного надзора: ранее сибирячка была судима. Об этом 23 апреля журналисту НГС сообщил сын многодетной матери.

— По делу она не подозреваемая, у неё будет суд сегодня, — уточнил собеседник.

В СУ СКР по Новосибирской области НГС сообщили, что сегодня в течение дня изберут меру пресечения Эдуарду Ерощенко — его подозревают в убийстве Сергея П.

Ранее НГС писал, что в Кыштовском районе 21 апреля между местными жителями случился конфликт. Один из участников напал на 25-летнего знакомого с ножом — пострадавший скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Выяснилось, что в драке участвовала Мария Ерощенко, мать шестерых детей, которая получила известность как «Маша-уголовница» после шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале».

Ранее НГС сообщал о нападении на председателя гаражного кооператива — мужчину доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

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Новосибирск Кыштовский район Полиция Суд Убийство
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