Участника смертельной драки в Кыштовке отправили в СИЗО — его подозревают в убийстве

Об этом сообщили в пресс-службе Венгеровского районного суда. Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В Новосибирской области избрали меру пресечения сибиряку, которого подозревают в убийстве человека в селе Кыштовка. Его заключили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе Венгеровского районного суда.



Инцидент произошел ночью 21 апреля в селе Кыштовка в ходе конфликта. Эдуард Ерощенко подозревается в том, что нанес ножом не менее одного ранения, в результате чего, через непродолжительное время, наступила смерть потерпевшего.

В тот же день по факту произошедшего в отношении сибиряка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в суде. 23 апреля в Новосибирской области избрали меру пресечения подозреваемому в преступлении.



— Ходатайство следователя удовлетворено, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного расследования сроком на 2 месяца, до 20 июня 2024 года, — сказано в сообщении.



Уточняется, что постановление не вступило в законную силу.



Как ранее писал НГС, погибшим оказался 25-летний мужчина. Конфликт сельчан попал на видео. В СК сообщали, что один из участников конфликта взял нож и напал на парня — пострадавшего доставили в больницу, где тот умер от полученных травм.



Выяснилось, что в драке участвовала сестра подозреваемого в убийстве Мария Ерощенко. Сибирячка имеет шестерых детей и получила известность как «Маша-уголовница» после шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале».