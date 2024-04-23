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Криминал Участника смертельной драки в Кыштовке отправили в СИЗО — его подозревают в убийстве

Участника смертельной драки в Кыштовке отправили в СИЗО — его подозревают в убийстве

Сибиряк проведет под стражей два месяца

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Об этом сообщили в пресс-службе Венгеровского районного суда.

В Новосибирской области избрали меру пресечения сибиряку, которого подозревают в убийстве человека в селе Кыштовка. Его заключили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе Венгеровского районного суда.

Инцидент произошел ночью 21 апреля в селе Кыштовка в ходе конфликта. Эдуард Ерощенко подозревается в том, что нанес ножом не менее одного ранения, в результате чего, через непродолжительное время, наступила смерть потерпевшего.

В тот же день по факту произошедшего в отношении сибиряка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в суде. 23 апреля в Новосибирской области избрали меру пресечения подозреваемому в преступлении.

— Ходатайство следователя удовлетворено, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного расследования сроком на 2 месяца, до 20 июня 2024 года, — сказано в сообщении.

Уточняется, что постановление не вступило в законную силу.

Как ранее писал НГС, погибшим оказался 25-летний мужчина. Конфликт сельчан попал на видео. В СК сообщали, что один из участников конфликта взял нож и напал на парня — пострадавшего доставили в больницу, где тот умер от полученных травм.

Выяснилось, что в драке участвовала сестра подозреваемого в убийстве Мария Ерощенко. Сибирячка имеет шестерых детей и получила известность как «Маша-уголовница» после шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале».

23 апреля стало известно, что женщину на сутки задержали за несоблюдение условий административного надзора: ранее она была судима.

ПО ТЕМЕ
Убийство Село Кыштовка Мера пресечения Заключение под стражу Новосибирская область
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