Оборот белорусской ярмарки в Новосибирске превысил 63 миллиона рублей

Оборот белорусской ярмарки в Новосибирске, которая проходила на площади Ленина, составил 63 миллиона рублей. Торговля шла в течение недели.
Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании 2 мая:
— За минувшую неделю наиболее значимые события — дни Минска в Новосибирске, 26 и 27 апреля. Различные мероприятия проходили, круглые столы, посвященные туризму. Подписаны документы побратимства. Прошел волейбольный турнир, девочки играли, товарищеская ничья. Центральным событием была ярмарка, с 22 по 30 апреля проходила, оборот составил более 63 миллионов российских рублей.
Глава города отметил, что в экономическом плане это хороший результат.
Белорусские ярмарки проходят в Новосибирске с 2014 года. С 2020 по 2022 год их отменили из-за ковидных ограничений, традицию возобновили в этом году. Что продавали в самом центре города, читайте в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.