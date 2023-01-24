В НСО запустили систему видеонаблюдения за жителями — она будет искать преступников по камерам

Цифровую систему видеонаблюдения и видеоаналитики ввели в эксплуатацию в Новосибирской области. Разработка позволит в режиме реального времени вести поиск преступников и пропавших людей в регионе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря. О запуске системы по проекту «Безопасный город» чиновник объявил 24 января на коллегии Министерства цифрового развития и связи региона.
— В 2022 году существенное развитие проекта «Безопасный город», была запущена в эксплуатацию система видеонаблюдения и видеоаналитики, система позволяет в режиме реального времени вести поиск преступников и пропавших людей, — цитирует агентство министра.
В презентации министр указал, что к системе поиска подключено более 1 тысячи камер и 183 объекта. В 2023 году специалисты планируют подключить еще более 500 камер, а также внедрить единую централизованную систему «Безопасный город».
О том, что в Новосибирской области планируется внедрить систему видеонаблюдения, НГС сообщал в декабре 2022 года. Лица людей, попавших на записи камер, будут автоматически сверяться с базами данных МВД и ФСБ.